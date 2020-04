Hà Nội chốt lịch đi học trở lại của 2 triệu học sinh

Chiều tối 29-4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chính thức về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Cụ thể, học sinh THCS, THPT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc TP trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4-5. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại học từ ngày 11-5. Trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học cần thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí của Bộ GD&ĐT, nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4-5.