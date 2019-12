Hải Phòng rót 350 tỉ/năm để trẻ em học hành miễn phí

Chiều 5-12, kỳ họp lần thứ 11 HĐND TP Hải Phòng khoá 15 đã chính thức thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh các bậc học phổ thông.

Theo đó, việc hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS và bổ túc THCS thực hiện từ năm học 2020-2021, học sinh THPT và bổ túc THPT được hỗ trợ từ năm học 2021-2022.



Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa cho học sinh của TP đạt giải vàng Olympic toán quốc tế.

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Việc hỗ trợ thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/năm học đối với học sinh THCS, THPT và bổ túc.

Theo đề án này, TP sẽ bố trí ngân sách để hỗ trợ 100% học phí theo mức thu hiện tại cho các cơ sở giáo dục. Cụ thể, theo ước tính của UBND TP Hải Phòng, năm học 2020-2021 khi thực hiện hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh THCS, bổ túc THCS, tổng kính phí hỗ trợ sẽ là hơn 350 tỷ đồng.

Từ năm 2021-2022, khi thực hiện hỗ trợ cho cả học sinh THPT, bổ túc THPT, tổng kinh phí hỗ tợ là hơn 424 tỷ đồng. Tới năm học 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ sẽ là hơn 480 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hải Phòng, quy định của pháp luật hiện nay, chỉ có bậc tiểu học mới được miễn học phí. HĐND, UBND TP không có thẩm quyền quy định miễn học phí cho các cấp học khác mà chỉ được hỗ trợ học phí với mức hỗ trợ phù hợp với tình hình địa phương.

Mặc dù khi thực hiện chính sách này sẽ tác động tới chi tiêu công nhưng Hải Phòng đã tiên phong xây dựng đề án hỗ trợ, chia sẻ cho người dân khoản kinh phí đáng kể này.

UBND TP Hải Phòng nhận định chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh mầm non, THCS, THPT là chính sách đặc thù của TP. Chính sách này sẽ đảm bảo công bằng trong giáo dục, giảm bớt gánh nặng đối với người dân trong việc nuôi dạy con, nhất là người dân thu nhập thấp, người dân sống ở vùng khó khăn.

Trước đó, khi thẩm tra đề án, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hải Phòng đã đánh giá đề án là rất cần thiết, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với người dân.