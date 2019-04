Học sinh lúng túng đăng ký thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có nhiều điểm mới về tổ chức thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp và ngay cả các trường ĐH-CĐ cũng đa dạng phương thức tuyển sinh hơn. Điều này đã khiến các trường THPT phải dành nhiều thời gian tư vấn cho học sinh (HS). Bản thân các em đến thời điểm này cũng vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc đăng ký bài thi và nguyện vọng xét tuyển.



Chuyển hướng chọn bài thi xã hội

Mặc dù đã qua gần một tuần (từ ngày 1-4) nhưng đến nay tại TP.HCM, HS khối 12 vẫn chưa đăng ký thi và xét tuyển nguyện vọng (NV) vào ĐH-CĐ năm 2019. Được biết do còn nhiều băn khoăn, các trường đang tiếp tục triển khai tư vấn để định hướng chọn bài thi cũng như NV cho các em.

Thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết năm nay trường có 1/3 trong tổng số 382 HS khối 12 chọn bài thi khoa học xã hội (KHXH) theo như định hướng các em đã chọn từ đầu năm học. Hiện trường vẫn đang tư vấn cho các em, chủ yếu chọn ngành nghề và cách làm hồ sơ. Trong tuần này, trường mới cho các em đăng ký dự thi chính thức.

Tại Trường THPT Trưng Vương, có hơn 600 HS khối 12, trong đó vẫn duy trì khoảng 1/4 em đăng ký bài thi KHXH. “Các em khá rõ ràng trong việc chọn bài thi nhưng còn rất lúng túng trong việc chọn NV vào các trường, các ngành. Vì thế nhà trường liên tục thông tin và yêu cầu các em lên mạng tìm hiểu thông tin về các trường, hiểu rõ năng lực và sở thích của mình để chọn NV phù hợp” - cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng, cho hay.

Còn tại Trường THPT Hùng Vương, năm nay có hơn 1.100 HS khối 12 dự thi THPT quốc gia. Trong đó, khoảng 400 HS lựa chọn bài thi KHXH, cao hơn so với mọi năm. Theo nhà trường, do cách tính điểm tốt nghiệp năm nay có thay đổi khi nâng tỉ lệ điểm thi THPT quốc gia lên 70%, còn điểm học bạ 30% nên nhiều HS muốn thay đổi để đảm bảo an toàn.



Nhiều HS lớp 12 vừa trải qua kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM để tìm cơ hội vào ĐH. Ảnh: PA

Không nên tham nguyện vọng

Đây là phần khiến thí sinh (TS) lúng túng nhất trong quá trình đăng ký thi THPT. Bởi theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh năm 2018, trung bình mỗi TS chọn ba NV xét tuyển. Tuy nhiên, tỉ lệ TS chọn nhiều NV cũng khá cao, đáng chú ý có TS đăng ký tới… 50 NV. Cũng có những em dù điểm thi cao nhưng lại không trúng tuyển NV nào do xác định việc chọn NV chưa tương ứng với thế mạnh các bài thi.

Và thêm nữa, ThS Hoàng Thúy Nga, chuyên viên chính Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), cho biết năm 2018 có gần 50% số TS điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển. Theo bà Nga, nguyên nhân của việc này là do TS chọn ngành không đúng, chọn đại, không tìm hiểu kỹ ngành học nên sau khi thi xong lại muốn thay đổi.

Do đó, ThS Nga cho biết năm nay Bộ vẫn quy định không giới hạn số lượng NV đăng ký xét tuyển, các NV đều có giá trị như nhau. Đồng thời, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, TS được quyền thay đổi NV một lần duy nhất. Tuy nhiên, bà Nga lưu ý ngay khi Bộ công bố đáp án các môn thi THPT quốc gia, TS cần nhẩm tính điểm mình đạt mức nào, so sánh với điểm chuẩn năm trước xem mình có cần phải điều chỉnh NV hay không. Như vậy TS có thêm thời gian cân nhắc kỹ việc điều chỉnh NV để tăng cơ hội trúng tuyển phù hợp hơn.

Từ kinh nghiệm thực tế, lãnh đạo các trường ĐH đều cho rằng TS chỉ cần chọn 4-6 NV là đủ, quan trọng là chọn ngành, chọn trường phải vừa sức học, phù hợp sở thích và năng lực của bản thân. Các TS nên tìm hiểu kỹ thông tin các trường ĐH-CĐ trước khi đặt bút chọn, không nên chọn NV kiểu “thả cửa” để phòng hờ hoặc chọn theo đám đông. Bởi lẽ như vậy, một là cơ hội trúng tuyển thấp, hai là có thể trúng tuyển nhưng việc theo học sẽ khó lâu dài.