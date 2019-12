Hơn 5.000 mũ bảo hiểm 'Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ'

Dự án "Hành trang an toàn" do Qũy UPS tài trợ hướng tới đối tượng là học sinh tiểu học và người đi xe máy tại các khu vực có nguy cơ tai nạn giao thông cao tại Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Philippines và Ấn Độ. Tại Việt Nam, dự án bao gồm nhiều hợp phần khác nhau như: các chiến dịch tăng cường năng lực cho giáo viên và giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng và vận động chính sách. Tại Việt Nam, quỹ UPS đã tài trợ 11.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, giáo viên, phụ huynh tại TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên. Trong năm nay, dự án Hành trang an toàn sẽ được triển khai tại 18 trường tiểu học nằm tại các khu vực giao thông có nguy cơ cho học sinh, trong đó co một trường dành riêng cho học sinh khuyết tật