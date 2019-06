Hơn 85.000 HS Hà Nội làm thủ tục tranh suất lớp 10 công lập

Sáng 1-6, hơn 85.000 thí sinh sẽ đến các điểm thi làm thủ tục để bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2019-2020. Các học sinh sẽ phải cạnh tranh để có suất vào hơn 100 trường THPT công lập của Hà Nội với tổng số hơn 64.400 chỉ tiêu, bao gồm cả hệ chuyên.



Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 21.400 học sinh (khoảng 25% tổng số thí sinh dự thi) sẽ phải theo học tại các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc trường ngoài công lập với mức học phí cao hơn, hoặc theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Do số lượng thí sinh dự thi giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái, tỷ lệ chọi các trường cũng giảm. Trong đó, trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất, chỉ tuyển 225 học sinh nhưng có đến hơn 530 em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường (1/2,4). Các trường theo sát về tỷ lệ chọi gồm THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Trung Văn (1/2,2), THPT Yên Hòa (1/2,2), THPT Nhân Chính (1/2,1).

Nếu như năm ngoái chỉ có một trường (Xuân Phương) có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì năm nay con số tăng lên thành 15. Các trường thuộc diện này nằm ở huyện Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, Ba Vì.

Sáng nay, các điểm thi làm công việc chuẩn bị cho những buổi thi tiếp theo, như tập trung phổ biến quy chế và hướng dẫn cán bộ coi thi, kiểm tra cơ sở vật chất, tập trung thí sinh để làm thủ tục, phổ biến quy chế và đính chính sai sót (nếu có).

Trước đó tại Hội nghị hướng dẫn công tác tổ chức thi THPT lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ các mức xử lý thí sinh vi phạm trong kỳ thi ngày 2 và 3-6. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Thí sinh phạm lỗi một lần ở mức nhìn bài hoặc trao đổi bài với bạn sẽ bị khiển trách và trừ 25% điểm bài thi. Bị khiển trách một lần, nhưng thí sinh tiếp tục vi phạm quy chế, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với bạn khác; chép bài bạn hoặc để bạn chép bài của mình sẽ bị cảnh cáo và trừ 50% điểm bài thi.

Cán bộ coi thi sẽ đình chỉ thi những em đã bị cảnh cáo một lần, nhưng tiếp tục vi phạm quy chế thi ở môn đó; mang theo vật dụng trái phép; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào.

Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác cũng bị đình chỉ thi.

Sau khi bị đình chỉ, thí sinh phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng. Tuy nhiên, các em này chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Khi bị đình chỉ bài thi nào thì bài đó bị 0 điểm, không được dự thi môn tiếp theo và không được xét tuyển vào lớp 10 năm nay.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định rõ thí sinh bị 0 điểm nếu chép bài từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một môn; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy thi không đúng quy định.

Các thí sinh bị phát hiện để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài hay dùng bài người khác để nộp sẽ bị hủy kết quả thi.

Sáng mai 2-6, các thí sinh bước vào 2 môn thi đầu tiên là Ngữ Văn và Toán học.



Lịch thi lớp 10 THPT tại Hà Nội