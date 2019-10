Một học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong trong giờ ra chơi

Ngày 25-10, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết vừa có văn bản yêu cầu làm rõ vụ học sinh Hoàng Gia H. (lớp 2) bị điện giật tử vong tại Trường Tiểu học Tuy Lai A, huyện Mỹ Đức vào sáng 24-10.



Theo đó, Sở GD&ĐT TP Hà Nội yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, nhà trường triển khai ngay việc thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình học sinh bị tử vong. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, khi có kết luận của cơ quan điều tra nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong khu vực, rà soát các hạng mục, công trình của nhà trường, tuyệt đối không để xảy ra sự việc tương tự. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2019-2020.



Trước đó, vào sáng 24-10, trong giờ ra chơi em H. chạy ra khu vực sân sau chơi thì bị vướng dây điện dẫn đến điện giật tử vong. Đây là khu vực ít học sinh qua lại.



Sau khi phát hiện sự việc, em H. được nhân viên y tế xã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân.