Người dân Vĩnh Long hỗ trợ hàng ngàn chỗ ở cho thí sinh

Ngày 22-7, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin về kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2020 là 10.237.

Sở GD&ĐT đã kiến bố trí 25 điểm thi với 448 phòng thi và 35 phòng chờ; cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi là 1.485 người. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-8 đến 11-8.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất, hiện Sở GD&ĐT đã phối hợp Công an tỉnh và Sở TT&TT tiến hành kiểm tra 25 trường đặt điểm thi về sơ đồ bố trí số phòng thi và phòng chờ; các phòng phục vụ hội đồng coi thi; phòng đựng đề thi, bài thi, tủ khóa, phòng hội đồng, nơi lắp camera giám sát…

Nhìn chung, các điểm thi đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi, đặc biệt chú ý đến điều kiện làm việc, điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi.



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long thông tin về kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: HD

Cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh khảo sát và chọn địa điểm in sao đề thi đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện cách ly triệt để Ban in sao trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận đề thi gốc từ Chủ tịch Hội đồng thi cho đến khi kết thúc bài thi cuối cùng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Địa điểm in sao được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, đảm bảo đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy...

Về công tác xã hội hóa, theo bà Ngọc hiện đã có nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký đồng hành, hỗ trợ với hàng ngàn suất cơm, nước uống và chỗ ở miễn phí cho học sinh.

Lực lượng sinh viên tình nguyện sẵn sàng các đội hình hỗ trợ thí sinh. Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng phương án hỗ trợ giáo viên tham gia làm công tác coi thi ở những địa phương xa, điều kiện đi lại khó khăn.

“Việc thực hiện công tác xã hội hóa phải đảm bảo đúng quy định. Đối với trường hợp cách làm chưa đúng, Sở GD&ĐT kiên quyết chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhằm bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo niềm tin trong nhân dân và xã hội”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.