Những điểm thí sinh cần lưu ý khi khám sơ tuyển ngành quân sự

Đại diện Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho hay thí sinh là thanh niên ngoài quân đội đăng ký sơ tuyển tại ban tuyển sinh quan sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương.

Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có một bộ hồ sơ sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành thống nhất. Bộ hồ sơ gồm một bản thẩm tra xác minh lý lịch (do cán bộ tuyển sinh quân sự cấp huyện và đơn vị đi thẩm tra); một phiếu khám sức khoẻ (do hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện và đơn vị khám); ba phiếu đăng ký sơ tuyển (do thí sinh tự khai, có xác nhận của ban tuyển sinh quân sự cấp huyện, đơn vị cấp trung đoàn). Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên cần nộp một giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ, đúng quy định. Thí sinh không phải nộp bản sao học bạ trung học phổ thông.



Khi tham gia sơ tuyển, thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai và trực tiếp đến nộp hồ sơ sơ tuyển cho ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (đối với thanh niên ngoài quân đội) hoặc cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ) theo đúng thời gian quy định.



Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.



Thí sinh sẽ được chụp ảnh để dán vào hồ sơ sơ tuyển và được khám sức khỏe do ban tuyển sinh quân sự cấp huyện hoặc cấp trung đoàn tổ chức.



Đối với thí sinh là quân nhân sẽ tham gia khám sức khỏe sơ tuyển tại các bệnh viện quân đội thuộc tuyến của đơn vị quân nhân đăng ký dự thi. Trường hợp đơn vị ở xa các bệnh viện quân đội việc khám sức khỏe thực hiện tại hội đồng khám sức khỏe của đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Đối với các đơn vị ở xa tuyến trung đoàn, đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, không có điều kiện khám sức khỏe cho quân nhân tại các đơn vị thuộc tuyến, cho phép khám sức khỏe tại hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện nơi đóng quân.



Trường hợp cần khám chuyên khoa hoặc làm các xét nghiệm, do bác sỹ khám chỉ định và thực hiện tại các bệnh viện quân đội.





Đối với thí sinh là thanh niên ngoài quân đội , việc khám sơ tuyển do hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện khám và kết luận sức khỏe theo 8 chỉ tiêu quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng cho hay, thời gian khám sơ tuyển đến hết ngày 25-4.



Lệ phí sơ tuyển là 50.000 đồng. Lệ phí hồ sơ sơ tuyển là 5.000 đồng.