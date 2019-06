Phát hiện hơn 72.000 cuốn sách giáo khoa nghi in lậu

Rạng sáng 13-6, các lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ, đưa 72.602 cuốn sách giáo khoa (SGK) nghi làm giả đến kho của Sở TT&TT tỉnh Bình Định chờ xem xét, xử lý theo quy định. Số sách này được đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định phát hiện tại kho sách của nhà sách Mỹ Huyền (33 Trần Hưng Đạo, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) khi tiến hành kiểm tra ngày 12-6.



Theo đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định, nhận định ban đầu, số sách này làm giả sách của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, in tại một số cơ sở in trong nước, trong đó có Công ty In Nhân Dân Bình Định.

Làm việc với các cơ quan chức năng, chủ nhà sách là ông Lê Văn Hải (57 tuổi) không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. “Số sách này tôi mua, trả tiền tại chỗ vì họ bán rẻ hơn. Tôi có mục đích là mua rẻ, bán rẻ để bà con được nhờ” - ông Hải giải thích với đội kiểm tra.



Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ sách giáo khoa nghi in lậu. Ảnh: CTV

Theo bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam tại Đà Nẵng, đây là vụ phát hiện làm giả sách của NXB Giáo dục có số lượng lớn nhất đến nay trong cả nước. Hiện nay, tại một số tỉnh miền Trung cũng đã phát hiện có SGK nghi làm giả, in lậu.

Trước thông tin SGK bị làm giả, đại diện NXB Giáo dục cho hay những cuốn sách in lậu không được kiểm duyệt, phần thông tin xuất bản thể hiện không chính xác. Chất lượng sách in lậu thường kém hơn sách thật, bị mất nét, mờ chữ. Nhiều sách bị lỗi keo dán làm bong ra từng mảng, đóng xén méo lệch, nhăn gáy, thiếu hoặc lộn trang.

NXB Giáo dục Việt Nam đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như các loại mã số, tem chống giả để hạn chế tình trạng in lậu sách của mình. Bằng các giải pháp kỹ thuật này, các cơ quan chức năng và các chuyên gia của NXB sẽ phân biệt được chính xác đâu là sách thật, đâu là sách giả.

Đối với các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh, NXB Giáo dục khuyến cáo: Để có thể mua được những cuốn sách đảm bảo chất lượng phục vụ hoạt động dạy và học, nên mua SGK và các sản phẩm sách bổ trợ, sách tham khảo của NXB Giáo dục Việt Nam tại cửa hàng của các Công ty CP Sách và Thiết bị trường học các tỉnh trong cả nước, cửa hàng thuộc hệ thống của NXB Giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh đó, để việc phục vụ nhu cầu mua SGK của học sinh và phụ huynh được kịp thời, thuận lợi, NXB Giáo dục Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại: 0377333545.