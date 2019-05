Quận Tân Phú công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

Nguyên tắc tuyển sinh đảm bảo đủ chỗ học cho con em trên địa bàn quận, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS…



Học sinh trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Bậc mầm non



Trẻ độ tuổi năm 2014 (5 tuổi) dự kiến 6.000 trẻ, so với số trẻ 5 tuổi năm học 2018-2019 thì năm học 2019-2020 tăng 435 trẻ.

Các lớp nhóm trẻ dưới 3 tuổi, lớp 3-4 tuổi, 4-5 tuổi: Duy trì và tăng dần tỉ lệ trẻ đến trường so với năm học 2018-2019.

Lớp mẫu giáo 5 tuổi: Tổ chức huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non.

Đối với trẻ đã học mầm non năm học 2018-2019: Từ ngày 15 đến 27-5, các trường mầm non rà soát hồ sơ và cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách và số liệu trẻ đã học tại trường. Căn cứ vào số liệu và danh sách trẻ đã học tại trường năm học 2018-2019, các trường tổ chức cho cha mẹ trẻ đăng ký tiếp tục nhập học năm học 2019-2020 cho trẻ.

Đối với trẻ chưa học mầm non: Từ ngày 21-6 đến 22-6, UBND phường gửi giấy gọi trẻ vào trường mầm non đến cha mẹ trẻ sinh năm 2014. Từ ngày 24 -6 đến 24-7, hội đồng tuyển sinh trường mầm non tổ chức tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi theo danh sách đã được Phòng GD&ĐT duyệt. UBND phường phối hợp chặt chẽ với trường mầm non huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường. Từ ngày 5-7 đến 30-7, hội đồng tuyển sinh trường mầm non tiếp nhận hồ sơ trẻ dưới 5 tuổi chưa học mầm non theo kế hoạch của trường. Ngày 31-7, hiệu trường các trường mầm non công bố kế hoạch tuyển sinh; báo cáo số liệu, danh sách về phòng GD&ĐT.

Tuyển sinh vào lớp 1

Trẻ độ tuổi sinh năm 2013 (6 tuổi) dự kiến là 8.600 trẻ. So với số học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học là 9.367 học sinh thì năm học 2019 - 2020 giảm 767 học sinh. So với số học sinh lớp 5 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học là 6.800 học sinh dự kiến hoàn thành chương trình tiểu học vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 2019 - 2020 toàn cấp tiểu học tăng 1.800 học sinh.

Tổ chức huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận vào lớp 1. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31-7.

Tuyển sinh lớp 6

Số học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019 dự kiến tuyển vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 là 6.800 học sinh. So với số học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 tại các trường THCS công lập là 6.466 học sinh thì năm học 2019 - 2020 tăng 334 học sinh lớp 6. So với số học sinh lớp 9 năm học 2018 - 2019 tại các trường THCS công lập là 5.844 học sinh dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 2019 - 2020 các trường trung học cơ sở công lập tăng 956 học sinh.

Tổ chức huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019 vào lớp 6 năm học 2019 – 2020. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7-2019.

