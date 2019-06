Sai sót ở đề thi tiếng Anh: Viết young hay your đều chấm điểm

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết khi trao đổi với PLO về việc xử lý sai sót ở câu 33 tiếng Anh.

Ông Hiếu cho biết, thí sinh viết từ young hay your đều được chấm điểm. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào việc thí sinh phải viết lại đúng cả câu, đúng theo đáp án.

Ông Hiếu cũng cho biết ngày mai, 6-6, Hội đồng chấm bắt đầu làm việc sẽ bàn bạc và thống nhất phương án cuối cùng. Dù xử lý như thế nào, Sở cũng trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển sinh 10, sau khi kết thúc bài thi môn tiếng Anh, nhiều thí sinh phản ánh, có sai sót ở câu 33 yêu cầu viết lại câu trong đề thi tiếng Anh. Cụ thể, Ở phần câu hỏi, đề in là Some years back young ... nhưng ở chỗ cho thí sinh viết câu hoàn chỉnh, đề in là Some years back your ...

Tại buổi báo cáo nhanh sau kỳ thi, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hội đồng chấm thi sẽ bàn bạc và xin ý kiến ban chỉ đạo để đưa ra phương án xử lý theo hướng có lợi nhất cho tất cả thí sinh.