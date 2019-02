Sẽ chấm kiểm tra bài ngữ văn đạt điểm cao để ngừa gian lận

Liên quan đến nhiệm vụ chống gian lận thi cử, đại diện Bộ GD&ĐT, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đã chia sẻ với báo chí về những giải pháp quan trọng của Bộ GD&ĐT nhằm siết chặt kỷ luật trường thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Điểm đáng chú ý của năm nay là khi có kết quả thi, Bộ GD&ĐT sẽ cho chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% bài thi môn Ngữ văn đạt điểm cao để phát hiện gian lận.

. Phóng viên: Thưa ông, sau những chấn động về gian lận thi cử trong kì thi THPT quốc gia 2018 ở một số địa phương, ông có thể cho biết những giải pháp chống gian lận của Bộ GD&ĐT cho kì thi năm 2019?

+ Ông MAI VĂN TRINH: Kỳ thi THPT quốc gia sắp tới cơ bản sẽ giữ ổn định phương thức thi như các năm 2017, 2018. Tuy nhiên, phải có những giải pháp, điều chỉnh chủ yếu về kỹ thuật để hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Việc gian lận có thể xảy ra ở tất cả các khâu, do đó Bộ GD&ĐT sẽ có nhiều giải pháp điều chỉnh.

Từ khâu sắp xếp phòng thi, dự thảo quy chế ghi mỗi Hội đồng thi sẽ lựa chọn một số điểm thi trộn lẫn học sinh đang học lớp 12, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và thí sinh tự do theo thứ tự bảng chữ cái. Các phòng thi sẽ được sắp xếp theo phần mềm máy tính.

Việc sao in đề thi phải đảm bảo in sao tuyệt đối an toàn, bảo mật, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Khu vực in sao đề thi phải đảm bảo cách ly, tổ chức thành 3 vòng độc lập. Đặc biệt, nhân sự tham gia ban in/sao đề thi được lựa chọn kỹ càng. Vận chuyển đề thi, bài thi luôn có sự giám sát của công an.

Chúng tôi đã có một số điều chỉnh trong khâu coi thi, cụ thể tăng cường khâu giám sát và thanh tra khu vực thi theo hướng thực chất hơn. Năm nay, việc niêm phong túi đựng bài thi được quy định cụ thể, chi tiết hơn. Sẽ sử dụng một loại tem niêm phong chung theo mẫu, dùng vật liệu dễ rách, trên đó có chữ kí của cán bộ coi thi thứ nhất, cán bộ coi thi thứ 2 và của phó trưởng điểm thi đến từ trường ĐH, CĐ. Sau khi dán tem niêm phong, có một bước nữa là phủ keo dính trong lên tem, bảo đảm mọi can thiệp đều bị phát hiện.

Để bảo quan đề thi, công an bảo vệ và camera an ninh giám sát khu vực này 24/24 giờ; phó trưởng điểm hoặc thư ký của trường ĐH trực ban đêm.

Khu vực chấm thi cũng có camera an ninh giám sát 24/24 giờ; Quy định cách ly trong quá trình làm phách bài thi tự luận Ngữ văn (có thể lựa chọn một trong hai phương án là đánh phách 1 vòng hoặc đánh phách 2 vòng nhưng phải bảo đảm cách ly để đảm bảo không có sự tương tác giữa người đánh phách vòng 1 và người đánh phách vòng 2 và với cán bộ chấm thi sau này).

Ở khâu làm phách, bài thi tự luận môn Ngữ văn sẽ quy định rất rõ việc cách ly trong suốt thời gian diễn. Phách có thể đánh 1 hoặc 2 vòng nhưng đảm bảo cách ly để không có sự tương tác giữa người đánh phách và những cán bộ chấm thi sau.

. Có điều chỉnh lớn nào đáng chú so với mọi năm hay không, thưa ông?

+ Năm nay, nếu nghi gian lận sẽ được chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% như năm trước. Ngoài ra bài thi Ngữ văn điểm cao sẽ được lựa chọn để chấm kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện gian lận nếu có. Điều mới của năm nay là các bài thi Ngữ văn điểm cao phải được chấm kiểm tra ngay trong quá trình chấm thi.



Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: H.P

Một điều chỉnh rất lớn của năm nay là giao cho các trường ĐH cùng chấm trắc nghiệm và phần mềm chấm trắc nghiệm đã được điều chỉnh, được chạy thử và tương đối yên tâm. Trong đó, các khâu từ ảnh của thí sinh đến bài thi và dữ liệu khác… đều được mã hóa, sao cho không có mối liên hệ giữa thí sinh và người chấm.



Tất cả những giải pháp này chỉ được thực hiện tốt và người điều hành nó vẫn là con người nên chú trọng khâu lựa chọn nhân sự và tập huấn cho các đối tượng làm công tác thi. Nếu các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế, sẽ có kì thi an toàn.

. Về lâu dài, Bộ GD&ĐT có tính cải tiến để giảm bớt những khâu thủ công và sự can thiệp của con người trong quá trình tổ chức thi?

+ Hiện nay các giải pháp công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, hệ thống mạng máy tính và các thiết bị khác phát triển cho phép chúng ta tính đến, đồng thời có những bước chuẩn bị để làm sao tăng cường sự hiện diện của công nghệ trong việc tổ chức kỳ thi.

Chúng tôi cũng đang suy nghĩ đến phương án, đến một thời điểm nào đó, khi ngân hàng thi đủ lớn, cùng các điều kiện khác nữa, có thể xem xét tổ chức thi trên máy tính. Nhưng không có nghĩa, khi tổ chức thi trên máy tính là mọi công việc được giải quyết; bởi khi đó sẽ xuất hiện những vấn đề mới. Cuối cùng, con người vẫn là nhân tố quyết định sự thành bại của kì thi này.

. Xin cảm ơn ông!