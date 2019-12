Ngày 11-12, đại diện Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam đã có phản hồi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề biên soạn sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới và việc chậm công bố các bản thảo SGK này, mặc dù đã được hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá đạt.



Theo đó, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, cho biết Bộ GD&ĐT sẽ công bố các bản mẫu SGK trong tháng 12 này. Lý do của việc công bố chậm là cần thời gian để các tác giả nước ngoài hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan như các giấy tờ về lý lịch tư pháp, giấy tờ chứng minh quyền nhân thân, quyền sở hữu của tác giả với NXB...

Bộ GD&ĐT đã làm việc với các tác giả nước ngoài môn tiếng Anh và đi đến thống nhất chậm nhất đến ngày 20-12, các tác giả phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý. Sau khi hoàn thiện, bộ sẽ công bố chính thức các bản mẫu SGK tiếng Anh.

Trong khi đó, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cũng cho biết vì đây là SGK phục vụ giáo dục tiểu học của Việt Nam nên cần có đội ngũ tác giả Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, nắm vững chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Do đó, trong số các tác giả SGK tiếng Anh lớp 1 thì có 4/5 tác giả là người Việt Nam, chỉ có một người nước ngoài đứng tên tác giả. Tuy nhiên, trên thực tế các chuyên gia nước ngoài tham gia với số lượng đông đảo trong nhiều phần việc, từ xây dựng cấu trúc, đề cương sách cho đến biên tập, hiệu đính.

Như vậy, có thể thấy nguyên nhân của việc chậm công bố SGK tiếng Anh lớp 1 mới mà Bộ GD&ĐT đưa ra lần này khác so với ý kiến tại buổi họp báo trước đó rằng tiếng Anh là môn học tự chọn nên công bố sau.

Sau buổi họp báo, một số đơn vị làm SGK cho rằng thực chất việc chưa phê duyệt, công bố bản thảo SGK tiếng Anh là vì phần lớn bản thảo SGK tiếng Anh là do người nước ngoài biên soạn. Do là người nước ngoài biên soạn cho nên Bộ GD&ĐT yêu cầu các NXB phải bổ sung chủ biên sách là người Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong đầu tháng 12 này. Đơn cử, theo giới thiệu bốn bộ SGK của NXB Giáo dục cho thấy bộ sách Chân trời sáng tạo có môn tiếng Anh là cuốn Family and Friends (National Edition), Student book của tác giả Naomi Simmons (NXB ĐH Oxford, Anh).

Lý do để Bộ GD&ĐT đưa ra yêu cầu trên vì Thông tư 33/2017 quy định người biên soạn SGK phải “có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt”. Tuy nhiên, trước câu hỏi Thông tư 33 quy định người biên soạn SGK phải “có đầy đủ quyền công dân” thì có phải chỉ quy định đối với người Việt Nam hay không, ông Thái Văn Tài cho rằng thông tư không quy định là “quyền công dân Việt Nam”. Nhưng khi đặt vấn đề nếu không quy định cụ thể là “quyền công dân Việt Nam” thì liệu người nước ngoài có thể chủ biên SGK hay không thì ông Tài chưa có câu trả lời.