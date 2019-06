Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trong cả ngày thi hôm nay không có thí sinh nào bị vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, trong buổi sáng có khá nhiều sự cố tại các điểm thi. Theo báo cáo nhanh các sự cố xảy ra thiếu mã đề tại 3 điểm thi là Trường THCS Colette (Q.3), Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) và Trường THPT Tân Bình (Q.Tân Phú).

Do sự cố thiếu đề thi nên các thí sinh tại các điểm thi này đã phải làm bài thi môn Sinh chậm hơn so với giờ quy đinh. Thậm chí, thí sinh tại Trường THPT Trần Khai Nguyên phải làm bài thi môn sinh học chậm hơn so với thời gian quy định là 30 phút.

Theo ông Hiếu, sự cố xảy ra tại các phòng thi có thí sinh tự do và lỗi do in sao đề thi.

Qua sự việc nói trên lãnh đạo Sở nhận lỗi và xin lỗi thí sinh đã để xảy ra sự cố này. Ngay sau sự việc này ông Hiếu cho biết đã rà soát cho các môn thi sau để không xảy ra sự việc như trên.