‘Tham’ nguyện vọng, dễ mất cơ hội trúng tuyển

Lưu ý những hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2019 1. Đối với TS chưa tốt nghiệp THPT: 2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau; bản sao học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT (có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu); các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 2 ảnh cỡ 4 x 6cm; 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của TS. 2. Đối với TS tự do (thi lại) chưa có bằng tốt nghiệp THPT: Ngoài các hồ sơ quy định trên phải có thêm giấy xác nhận của trường phổ thông nơi TS học lớp 12 hoặc nơi TS đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu); giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do hiệu trưởng trường THPT nơi TS đã dự thi năm trước xác nhận. 3. Đối với TS tự do đã tốt nghiệp THPT: 2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau; bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 2 ảnh cỡ 4 x 6cm; 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của TS. Riêng đối với TS đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.