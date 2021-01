Thầy giáo 50 tuổi dạy trẻ mầm non

Giáo viên nam không nhiều nhưng rất giỏi Giáo viên mầm non là nam giới trong TP không nhiều, bởi đặc thù của nghề này chủ yếu là nữ. Tuy nhiên, nam giới khi đã cống hiến cho ngành thường phát triển rất tốt. Các thầy giáo dạy mầm non ở TP đều có chuyên môn vững vàng. Nhìn chung họ có nhiều kỹ năng trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Họ linh hoạt trong vấn đề dạy trẻ, có nhiều sáng kiến trong dạy học. Nếu họ đã chọn nghề thì họ quyết theo đuổi đến cùng, luôn gắn bó, chăm chỉ và sáng tạo trong công việc. Do ở môi trường chủ yếu nữ giới nên giáo viên nam sẽ được quý mến, hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Ngược lại, những việc nặng nhọc trong trường, vốn thuộc về phái mạnh sẽ là dịp để họ thể hiện vai trò của mình. Khó khăn đối với giáo viên nam trong công việc chủ yếu đến từ vấn đề vệ sinh cho các bé gái trong quá trình học tập tại lớp. Tuy nhiên, rào cản này sẽ vượt qua nếu bản thân họ toàn tâm toàn ý cho công việc, nhận được sự tin tưởng của phụ huynh cũng như sự chia sẻ từ đồng nghiệp. Hiện mỗi lớp đều do hai giáo viên phụ trách. Hiểu được cái khó của giáo viên nam nên tại các trường, các lớp có thầy giáo dạy, giáo viên nữ thường phụ trách việc chăm sóc các bé gái để san sẻ công việc cho các thầy. Bà LƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP, Trưởng phòng Giáo dục mầm non,

Sở GD&ĐT TP.HCM