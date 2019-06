Thí sinh được nâng gấp đôi điểm do giáo viên 'chấm ẩu'?

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, trong số các bài thi của thí sinh bị chỉnh sửa để nâng điểm, có 10 bài thi môn Ngữ văn bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định.

Những thí sinh này chủ yếu là con em của lãnh đạo, cán bộ công tác trên địa bản tỉnh Sơn La.



Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can trong vụ gian lận điểm tại Sơn La.

Công an xác định chấm những bài thi trên gồm bảy cặp giáo viên, do vậy đã triệu tập họ để làm rõ.

Cụ thể, cặp giáo viên DTĐ (trường THPT Chiềng Sinh) và LTD (trường THPT Bình Thuận) là người “mát tay nhất”. Hai nữ giáo viên này chấm bài thi của thí sinh NĐA – bị hạ từ 8,0 xuống 5,0 điểm và thí sinh LVH – bị hạ từ 8,5 xuống còn 4,0 điểm.

Hay như cặp giáo viên LMS (trường THPT Mộc Hạ) và VVT (trường THPT Mường La) đã chấm bài cho thí sinh NYK – bị hạ từ 9,0 xuống còn 7,75 điểm.

Hoặc cặp giáo viên NTH (trường THPT Mường Giôn) và LMS (trường THPT Mộc Hạ) chấm bài thi cho thí sinh NHP – bị hạ từ 8,0 xuống 5,25 điểm; thí sinh ĐVQ – bị hạ từ 6,5 xuống còn 5,0 điểm.

Khai báo với cơ quan điều tra, các giáo viên trên đều thừa nhận có thực hiện sai quy trình, quy chế trong việc ghi điểm trê bài thi, nhập kết quả chấm 1 vào phiếu chấm 2 thay cho thư ký.

Về việc các thí sinh bị hạ điểm, những người này cũng thừa nhận có chấm sai, nhưng chỉ là do chấm ẩu, chấm thoáng, chấm đón ý… chứ không bị ai tác động để chấm nâng điểm.

Đối với các môn tự luận, trong đó có Ngữ văn, điểm số bài thi nhiều khi có thể chịu ảnh hưởng từ cảm nhận hoặc quan điểm cá nhân của người chấm. Tuy nhiên, nếu vì chấm ẩu hoặc chấm thoáng mà số điểm chênh lệch lên tới gấp đôi như đã nêu ở trên thì thật khó tin.

Cũng theo kết luận điều tra, hiện cơ quan công an đang tạm giữ một lượng lớn tiền mặt do các bị can và người nhà tự nguyện giao nộp. Đơn cử: tạm giữ của bị can Nguyễn Thị Hồng Nga 950 triệu đồng, tạm giữ của bị can Cầm Thị Bun Sọn 440 triệu đồng, tạm giữ của người nhà bị can Lò Văn Huynh 1 tỉ đồng…

Các bị can khai nhận đã thỏa thuận, nhận hàng tỉ đồng từ những đối tượng trung gian và trực tiếp các phụ huynh để nâng điểm cho con em. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, những người này đều một mực phủ nhận đó không phải là tiền của mình.

Do ngoài lời khai của các bị can không có chứng cứ, tài liệu nào khác, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để quy kết việc đưa và nhận tiền.