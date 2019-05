Thông tin mới về tuyển sinh đầu cấp quận Tân Bình

Nguyên tắc tuyển sinh của quận là đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trong quận, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục bậc trung học. Đồng thời tiếp tục xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở bậc học mầm non và tiểu học. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.



Bậc mầm non



Tổng số trường mầm non công lập trên địa bàn quận là 25

Dân số độ tuổi sinh năm 2014 (5 tuổi) là 5.867.

Quận có kế hoạch đảm bảo cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và trẻ ở độ tuổi nhà trẻ được đi học. Tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi (tại các trường mầm non quận, mầm non 6, mầm non Tuổi Xanh, mầm non 9, mầm non 11, mầm non 13, mầm non 14, mầm non Bàu Cát, Họa Mi và đang đề nghị cải tạo cơ sở vật chất tại mầm non 12).

Lưu ý: Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải đảm bảo số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp.

Từ ngày 3-6 đến 10-6 sẽ có thông báo công khai chỉ tiêu huy động trẻ. Ngày 17-6, phòng GD&ĐT gửi giấy gọi trẻ ra lớp lá. Từ 18-6 đến 28-6, UBND các phường gửi giấy gọi trẻ ra lớp lá năm học 2019-2020 đến từng hộ gia đình.

Từ ngày 1-7 đến 15-7: Các trường mầm non tiếp nhận đơn xin học của cha mẹ học sinh. Tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trong năm học 2019-2020 tại trường mầm non 14.

Bảng phân tuyến học sinh vào học tại các trường mầm non, xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Tuyển sinh vào lớp 1

Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận vào học lớp 1 theo tuyến. Không nhận học sinh học sớm trước tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận.

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31-7.

Năm học 2019- 2020, quận Tân Bình có 18 trường tiểu hoc giảng dạy chương trình tăng cường tiếng Anh, đó là: Trường tiểu học Lê Văn Sĩ, Đống Đa, Bành Văn Trân, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp, Thân Nhân Trung, Cách Mạng Tháng Tám…

Tuyển sinh lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp tại trường tiểu học Trần Quốc Toản

Tuyển sinh lớp 1 chương trình tích hợp tại 5 trường tiểu học Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Đống Đa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Tuấn.

Tuyển sinh vào lớp 1 tại trường tiên tiến theo xu thế hội nhập tại trường tiểu học Đống Đa.

Bảng phân tuyến học sinh vào học tại các trường tiểu học, xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Tuyển sinh lớp 6

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 hàng năm và được công bố kết quả hàng loạt vào ngày 15-7 hàng năm.

Các trường THCS cơ sở có lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường: Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trần Văn Quang.

Lớp 6 tích hợp tại 4 trường: Ngỗ Sĩ Liên, Nguyễn Gia Thiều, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.

Bảng phân tuyến học sinh vào từng trường THCS, xem chi tiết TẠI ĐÂY

