Thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống là hư cấu

Liên quan đến vụ thầy giáo ở An Giang bị tố đánh học sinh lớp 7 vẹo cột sống, mới đây UBND huyện Phú Tân đã có thông báo khẳng định sự việc là hư cấu, không đúng sự thật.

Trước đó, vào ngày 19-1, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, thầy giáo Lê Trường Thọ - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 có phạt đánh nhiều roi vào mông bốn học sinh của lớp, trong đó có em Th.

Đến sáng 22-2, gia đình em Th. đến trường phản ánh việc em bị thầy Thọ đánh đau cột sống và có phim chụp X-quang.

Theo UBND huyện Phú Tân, căn cứ vào công văn của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang và báo cáo của công an huyện xác định nguyên nhân bị vẹo cột sống không cấu trúc của em Th. không phải do ngoại lực tác động mà là do tư thế ngồi không đúng trong thời gian dài gây nên. Đây là bệnh lý và không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật hình sự.

Mặt khác, gia đình em Th. đã có đơn không yêu cầu xử lý hình và từ chối giám định thương tích.

Từ đó, UBND huyện Phú Tân khẳng định thông tin thầy Thọ đánh học sinh vẹo cột sống là hư cấu, không có thật.

Liên quan đến vụ việc ngày 5-3, hiệu trưởng Trường Phước Sơn đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với thầy Thọ. Riêng đối với hiệu trưởng trường, UBND huyện đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo quy định.