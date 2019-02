Thông tin tuyển sinh mới nhất các trường Công an năm 2019

Thay vào đó, lần đầu tiên, một số khối ngành đặc biệt của những trường này mở rộng phạm vi tuyển sinh đến khu vực phía Nam chứ không chỉ phía Bắc như trước.

Được biết, tổng chỉ tiêu của các trường Công an nhân dân sẽ tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu. Trong đó, hệ Đại học có 1.300 chỉ tiêu và 300 chỉ tiêu hệ Trung cấp…

Thông tin tuyển sinh cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ công an như sau:



Học viện Cảnh sát nhân dân

Năm 2019, Học viện cảnh sát nhân dân tuyển sinh gần 700 chỉ tiêu dự kiến cho thí sinh phía Nam và phía Bắc.





Học viện An ninh nhân dân

Trường Học viện an ninh nhân dân thông báo tuyển sinh năm 2019 với chỉ tiêu dự kiến là gần 400 chỉ tiêu.





Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Năm 2019, Đại học Phòng cháy Chữa cháy tuyển sinh 150 chỉ tiêu cả nam và nữ ở hai khu vực Bắc và Nam. Cụ thể, trường dự kiến tuyển 136 thí sinh nam và 14 thí sinh nữ.





Như vậy, theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an, hai trường đại học công an nhân dân có cơ sở tại phía Nam các năm trước vẫn tuyển sinh bậc đại học bình thường là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân dự kiến không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay.

Được biết đây là năm thứ 2 Bộ này thu hẹp chỉ tiêu tuyển sinh ở các đơn vị trực thuộc. Như năm 2018, hai trường là Trường đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân không tuyển sinh.

Ngoài ra, để tránh các trường hợp sai sót sau tuyển sinh, Bộ Công an đề nghị trong quá trình sơ tuyển, các đơn vị địa phương phải đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe cũng như phẩm chất đạo đức và các tiêu chuẩn chính trị khác của thí sinh đăng ký tuyển sinh…