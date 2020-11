TP.HCM chi hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ nhóm trẻ độc lập khu CN-CX

Sáng 12-11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” (Đề án 404).

Chia sẻ tại hội nghị, bà Lý Thị Sương, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Ban Chỉ đạo Đề án 404 TP đã chỉ đạo 10 quận, huyện có Khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức khảo sát, rà soát lại điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, khảo sát việc lắp đặt camera của các nhóm trẻ trong khu vực.

Từ nhu cầu thực tế, TP đã cung cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và lắp đặt camera cho các nhóm trẻ độc lập tư thục. Tổng số nhóm trẻ được hỗ trợ theo Đề án là 51 nhóm với tổng kinh phí là hơn 3 tỷ đồng.



Trường mầm non 30-4 nằm trong khu công nghiệp ở quận Bình Tân thực hiện chính sách giữ trẻ ngoài giờ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Đề án 404 TP cũng vận dụng nhiều nguồn lực khác nhau, qua đó năm 2018 đã thực hiện hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho 49 nhóm trẻ ở khu vực lân cận các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đông dân với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Năm 2019, tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho 50 nhóm trẻ tối đa 7 trẻ với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng...

Với chỉ tiêu 40 nhóm trẻ độc lập được hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển, đến nay số lượng nhóm trẻ độc lập và nhóm trẻ được nâng chất lượng từ Đề án và nhiều nguồn lực khác đã tăng vượt bậc. Cụ thể là 151 nhóm so với chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, TP tổ chức thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi và thực hiện việc giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn...

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án 404 giai đoạn 2015-2020 hơn 14 tỷ đồng trong đó ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn lực khác là hơn 1,7 tỷ đồng và kinh phí công đoàn hơn 3 tỷ đồng.

Tại Hội Nghị, bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT TP.HCM đã triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025.

Về quy mô, mạng lưới trường lớp, bảo đảm đến năm 2025 huy động được ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 60% trở lên.

Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu đến năm 2025, có 99,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày, duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,25/năm…

Về đội ngũ giáo viên phấn đấu năm 2025 đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, 90% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trỏe lên, 85% đạt chuẩn nghề nghiệp.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Về cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%.

Phát triển chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đề án 404 đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Những năm trước, các nhóm độc lập tư thục thường xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ khiến dư luận xôn xao, thế nhưng từ khi triển khai đề án, những vụ bạo lực giảm hẳn.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh ngoài việc tập trung tổ chức xây dựng kỹ năng, nâng cao trình độ của các thầy cô giáo trong việc nuôi dạy trẻ, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức cho những người chăm sóc trẻ. Đặc biệt, với sự hỗ trợ cần thiết của các thiết bị công nghệ như camera đã giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát và tạo sự yên tâm của người lao động khi gửi con tại cơ sở.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 404. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đề cập đến các mục tiêu trong giai đoạn tới, ông Dương Anh Đức cho biết đảm bảo cuối năm 2025 TP sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần phải chú ý đến các yếu tố bất ngờ và có kế hoạch dự phòng để đảm bảo đề án được thực hiện xuyên suốt.

Cũng tại hội nghị, TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.