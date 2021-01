TP.HCM có hơn 1.700 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Sáng 22-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội thảo: “Quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 cán bộ quản lý, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.



Giờ ăn của các trẻ tại một cơ sở mầm non ngoài công lập ở quận Thủ Đức. Ảnh: NQ

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chuyên viên phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay, tính đến cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021, toàn TP có 1.371 trường mầm non, trong đó 472 trường công lập, 902 trường ngoài công lập. Ngoài ra, có 1.739 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đang hoạt động trên địa bàn 24 quận/huyện.

Về đội ngũ, toàn ngành có 26.657 giáo viên mầm non, trong đó 10.716 giáo viên công lập và 15.914 giáo viên dân lập, tư thục. Trong đó, có 8.806 giáo viên có trình độ đạt chuẩn từ Cao đẳng trở lên, 9.572 giáo viên trình độ trên chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

“Trong năm qua, toàn ngành đã nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng các cơ sở hoạt động không phép hay có hành vi bạo hành trẻ. Bên cạnh đó, phòng GD&ĐT quận, huyện đã phối hợp với các trường sư phạm mở các lớp tập huấn, nâng cao trình độ cho các nhóm trẻ độc lập. Bên cạnh đó Sở cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ TP hỗ trợ trang thiết bị, đồ dung đồ chơi, lắp đặt camera tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, bà Tuyết nói.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo bà Tuyết hiện vẫn còn tình trạng nhóm lớp hoạt động quy mô nhỏ; chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên biến động gây khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, hiện đội ngũ quản lý các phòng GD&ĐT mỏng, thiếu tính chuyên sâu trong xử lý sai phạm.

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó phòng GD&ĐT quận Gò Vấp cho biết, hiện nay quy định về các mức xử phạt cơ sở vi phạm còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe.

Ở góc độ trường mầm non công lập, bà Vũ Thị Mai. Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sen (quận Gò Vấp) bày tỏ, số lượng các nhóm trẻ độc lập trên địa bàn phường hiện nay khá đông trong khi có một trường mầm non công lập làm vệ tinh. Vì thế, công tác hỗ trợ các nhóm trẻ gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở chưa có ý thức chấp hành nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn.

Riêng huyện Bình Chánh, bà Nguyễn Thị Trúc Ly, phó phòng GD&ĐT đề xuất Sở GD&ĐT tham mưu UBND TP có them các chế độ đặc thù hỗ trợ giáo viên các đơn vị ngoài công lập, tạo động lực để họ gắn bó với nghề.