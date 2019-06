TP.HCM, Hà Nội: Hơn 165.000 HS bắt đầu cuộc đua vào lớp 10

Tại TP.HCM: Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay toàn TP có 95.164 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, tổng số thí sinh dự thi lớp 10 là 80.327 em. Chỉ tiêu tuyển sinh của 112 trường THPT công lập là 67.299 học sinh, như vậy dự kiến sẽ có 13.000 thí sinh không trúng tuyển. Số thí sinh này sẽ chuyển sang học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.



Tại điểm thi trường thcs quang trung, giáo viên trường trung học cơ sở trường sơn đến điểm danh từng học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi năm nay TP.HCM có 135 điểm thi (126 điểm thi lớp 10 thường và 9 điểm thi lớp 10 chuyên), với 3.417 phòng thi.

Thi sinh sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong hai ngày 2 và 3-6. Sáng nay, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Từ sáng sớm nay, nhiều phụ huynh, học sinh đã đến điểm thi chuẩn bị sẵn sàng để bước vào "cuộc đua".



Thí sinh tới điểm thi trung học cơ sở Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM). Ảnh: NGUYỄN QUYÊN



Điểm thi trường Kiến Thiết (quận 3, TP.HCM). Ảnh: THANH TRANG



Phụ huynh xem sơ đồ phòng thi và nội quy thi tại trường Kiến Thiết. Ảnh: THANH TRANG



Điểm thi trường Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: HẰNG TRẦN



Phụ huynh xếp hàng dài phía bên kia đường ngóng vào trường trước giờ các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng. Ảnh: HẰNG TRẦN.



Các thí sinh vẫn tranh thủ ôn lại kiến thức trước giờ vào phòng thi. Ảnh: HẰNG TRẦN



Thí sinh nghe phổ biến quy chế trước khi mở thùng đề thi tại điểm thi THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG



Thí sinh ôn bài trước khi vào phòng thi tại điểm thi THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG





Thí sinh kiểm tra thùng đựng đề thi tại điểm thi THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh). Ảnh: HOÀNG GIANG

Tuy thời gian thông báo tập trung tại địa điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) là 6h45 phút, nhưng hơn 7 giờ một số thí sinh mới bắt đầu bước vào điểm thi, trước khi mở niêm phong đề thi vài phút. Đây cũng là những thí sinh cuối cùng của điểm thi này





Một thí sinh đang chạy vội vào điểm thi. Ảnh: THỦY TRÚC



Thời tiết trong ngày thi đầu tiên tại khu vực Nam Bộ được dự báo tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, Nam Bộ dao động trong khoảng 33 - 36 độ.

Còn tại Hà Nội, trong sáng nay hơn 85.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tranh suất lớp 10 công lập năm học 2019-2020. Các thí sinh sẽ phải cạnh tranh khá căng thẳng để có suất vào hơn 100 trường THPT công lập của Hà Nội với tổng số hơn 64.400 chỉ tiêu, bao gồm cả hệ chuyên.

Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 21.400 học sinh (khoảng 25% tổng số thí sinh dự thi) sẽ phải theo học tại các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc trường ngoài công lập với mức học phí cao hơn, hoặc theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.



Lịch thi lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Do số lượng thí sinh dự thi giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái, tỷ lệ chọi các trường cũng giảm. Trong đó, trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất, chỉ tuyển 225 học sinh nhưng có đến hơn 530 em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường (1/2,4). Các trường theo sát về tỷ lệ chọi gồm THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Trung Văn (1/2,2), THPT Yên Hòa (1/2,2), THPT Nhân Chính (1/2,1).

Nếu như năm ngoái chỉ có một trường (Xuân Phương) có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì năm nay con số tăng lên thành 15. Các trường thuộc diện này nằm ở huyện Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, Ba Vì.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động 11.000 cán bộ trông thi tại 169 điểm; lập 10 đoàn giám sát ở các điểm nóng. Ngoài ra, Sở cũng áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm tránh hiện tượng gian lận thi cử, như: phòng bảo quản đề thi và bài thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình 24/24h, lãnh đạo điểm thi và cán bộ công an bảo vệ đề thi và bài thi ở phòng đó 24/24h.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn, trong ngày thi đầu tiên này thời tiết khu vực Hà Nội đêm và sáng mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ, cao nhất 28 - 30 độ.