Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản về công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.



Sở khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động vui chơi Tết lành mạnh. Trong ảnh trường mầm non Sóc Nâu, Gò Vấp tổ chức chợ quê cho các bé. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại giao lưu, mừng xuân vui vẻ, lành mạnh.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị không lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan chiêu đãi. Không lãng phí tiền và tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc nguồn tiền có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu tượng cho các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ nhà nước.

Các trường không tổ chức đi chúc tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội.

Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ cho cá nhân, đơn vị có công trong phối hợp, giúp đỡ thì phải công khai danh sách thưởng, mức thưởng cho toàn thể cơ quan. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm nếu đẻ xảy ra vi phạm ở đơn vị mình phụ trách.

Các trường quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi và trao tặng quà tết cho các đối tượng là học sinh nghèo, sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết, giáo viên, nhân viên khó khăn; cán bộ hưu trí.

Bên cạnh đó, các trường cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020. Mặt khác, các đơn vị tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện tốt luật giáo thông; không tụ tập đông người trái pháp luật; không tham gia các hoạt động do thế lực thù địch kích động; không tham gia các hình thức cờ bạc; thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng các loại pháo…