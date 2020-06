TP.HCM: Trường mầm non giữ trẻ trong hè từ 16-7 đến 21-8

Ngày 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2020.



Các bé trường mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp háo hức trong ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ tránh dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, thời gian hè là thời gian giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và chuẩn bị xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục trẻ.

Các trường mầm non tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đồng thời đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của cán bộ, công chức và nhân dân thành phố.

Từ ngày 16-7 đến hết ngày 21-8, tùy điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và giáo viên tự nguyện tham gia làm hè, các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động hè.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh; phối hợp với phụ huynh giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ; đảm bảo an toàn trường học; an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tổ chức hoạt động hè phải phân công cán bộ quản lý trực, giải quyết công việc, đảm bảo đủ giáo viên/trẻ. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của trẻ; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợp theo độ tuổi. Các đơn vị tính toán để thỏa thuận với phụ huynh về mức tiền ăn hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ.

Cũng theo văn bản trên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như công việc giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè một cách hợp lý. Các trường có kế hoạch sửa chữa trong hè phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ.

Từ ngày 24-8 đến 4-9-2020, các trường tổng vệ sinh, xây dựng môi trường giáo dục chuẩn bị năm học mới.

Các trường tổ chức “Ngày hội Bé đến trường” theo khung thời gian năm học 2020-2021.