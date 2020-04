Trường ĐH Bách Khoa chế tạo thành công buồng khử khuẩn di động

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí của trường vừa chế tạo thành công hệ thống khử khuẩn di động chỉ trong 30 giây và thải khí sạch ra bên ngoài.



Theo đó, hệ thống có các bộ lọc khí đầu vào và đầu ra để đảm bảo không khí sạch trước khi vào hệ thống và sau khi thải ra khỏi hệ thống. Công nghệ này đã và đang được ứng dụng tại các phòng thí nghiệm về thiết bị bán dẫn và y học, sử dụng không khí sạch, khí ozone (theo ngưỡng cho phép cho người sử dụng, ion âm).



Buồng khử khuẩn của Trường ĐH Bách Khoa.



Nhóm nghiên cứu và chế tạo ra buồng khử khuẩn. Ảnh: NTCC

PGS.TS Võ Tường Quân, Giám đốc Trung tâm cho biết điểm đặc biệt của hệ thống là dùng không khí sạch, khí ozne và ion âm để diệt vi khuẩn bám trên bề mặt vật chủ. Công nghệ sử dụng kết hợp giữa nguyên lý hệ thống tắm khí (Air-shower) và kết hợp với các khí có thức năng diệt khuẩn. Hệ thống được vận hành hoàn toàn tự động, hoàn toàn không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người (cửa tự động đóng mở theo hướng vào ra khác nhau).

Ngoài ra, nguồn ion âm trong hệ thống sẽ diệt khuẩn lần 2, hút bụi bẩn sau khi thoát khỏi cơ thể vật chủ nhằm tăng khả năng diệt khuẩn bề mặt. Đầu vào là không khí được cho qua màng lọc trước khi đi vào quạt thổi cao áp. Hệ thống các ống gió, lưu lượng gió được tính toán thiết kế sao cho khí ozone không tác dụng trực tiếp vào mũi người.

Sản phẩm đã được kiểm khuẩn tại Phòng thí nghiệm Nhiên liệu Sinh học Và Biomass (Laboratory of Biofuel and Biomass Research) của ĐH Quốc gia TP.HCM và cho thấy có những hiệu quả tin cậy. Do đó, hiện hệ thống đang được chuyển giao thương mại hóa cho các doanh nghiệp liên quan và các đơn vị có nhu cầu, sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt.