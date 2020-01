Trường mầm non đẹp nhất lòng con!

Hình ảnh làng quê với rơm rạ khô, mạ non gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Bạn Sâu - Xe lửa chở đầy ắp bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, hoa đào - những biểu tượng ấm no, hạnh phúc bình dị ngày xưa.

10 / 12

Cô Huỳnh Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường mầm non Bàu Cát cho biết: "Để các con có sân chơi dễ thương đón tết này, các cô gồm bốn tổ trong trường đã cùng nhau thi đua thực hiện rất vất vả. Ban Giám hiệu sẽ cùng Hội phụ huynh tham gia chấm điểm, trao giải...

Nguồn kinh phí thực hiện Tiểu cảnh tết này một phần do phụ huynh tài trợ, một phần do các cô tận dụng nguyên liệu tái sử dụng trong trường và đồ dùng học cụ để tự tay làm cho các con vui chơi.