Tuyển sinh 10: Các trường tốp đầu tăng tỉ lệ chọi

Chiều 4-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng (NV) 1 vào các trường THPT công lập.



Đây là căn cứ quan trọng để học sinh (HS) điều chỉnh NV cho phù hợp sau khi căn cứ vào chỉ tiêu từng trường và số NV ban đầu. Từ ngày 5 đến trước 16 giờ ngày 12-6, phụ huynh HS và HS có thể điều chỉnh NV của mình.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ chọi tăng cao nhất

Theo số liệu công bố, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký NV1. Cụ thể, chỉ tiêu vào trường là 810, trong khi đó NV1 đăng ký vào trường là 2.065 HS, tương đương tỉ lệ chọi là 2,5.

Tiếp theo là Trường THPT Trần Phú có số lượng đăng ký NV1 là 1.941 trong khi chỉ tiêu là 900. Trường THPT Gia Định có số lượng đăng ký là 1.859, chỉ tiêu là 585. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) có số lượng đăng ký là 1.600, chỉ tiêu 360.

Giống các năm trước, những trường THPT thuộc tốp đầu của TP đều có số thí sinh đăng ký NV1 cao như Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Gia Định, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trưng Vương.

Còn ở khối các trường, lớp chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) dẫn đầu số lượng đăng ký với 3.356 trong khi chỉ tiêu 595, tương đương tỉ lệ chọi là 5,6. Tiếp đến là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) với số lượng đăng ký 913, chỉ tiêu 280.

Đối với 12 trường có lớp tích hợp, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có số lượng đăng ký NV1 nhiều nhất với 135, tiếp đến là Trường THPT Gia Định với 130, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 109.

So với năm học 2019-2020, tỉ lệ chọi vào các trường tốp đầu năm nay có chiều hướng tăng, trong khi chỉ tiêu có trường vẫn ổn định, có trường giảm chút ít.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 360 HS, số lượng đăng ký NV1 là 1.600, tương ứng tỉ lệ chọi 4,4 (tăng 1,83 so với năm ngoái). Đây là trường có tỉ lệ chọi cao nhất.

Trường THPT Trần Phú có tỉ lệ chọi là 2,1 trong khi đó năm ngoái (1,9), tăng 0,25. Tỉ lệ này của Trường THPT Bùi Thị Xuân là 2 - tăng 0,17 so với năm 2019. Tương tự, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có tỉ lệ là 2,3 - tăng so với năm rồi 0,12. Năm nay tỉ lệ chọi Trường THPT Gia Định là 3,1 - tăng so với năm rồi (2,7).



Học sinh khối 9 Trường THCS Lữ Gia, quận 11, TP.HCM trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhiều trường số lượng đăng ký không đủ chỉ tiêu

Qua bảng thống kê số lượng, những trường tốp 3 có điểm chuẩn dao động từ 15 đến 24,25 điểm, số lượng đăng ký NV1 không đủ so với chỉ tiêu của các trường. Cụ thể, đó là Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh), THPT Long Thới (huyện Nhà Bè), THPT Bình Chiểu (quận Thủ Đức), THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), THPT Trung Lập (huyện Củ Chi), THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh), THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Là một nhà giáo có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn với kỳ thi tuyển sinh 10, thầy Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, nhận xét so với năm rồi, tỉ lệ chọi cũng không thay đổi nhiều.

Hầu hết việc tăng/giảm tỉ lệ chọi ở các trường đều dưới 1, nhìn chung không có đột biến, trừ trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (tăng 1,83).

Tại quận Thủ Đức, các trường tốp trên, tỉ lệ chọi cao như Nguyễn Hữu Huân (2,14), các trường còn lại tỉ lệ chọi dưới 1. Tương tự, tại quận 9 nhiều trường có tỉ lệ chọi dưới 1. Riêng khu vực quận Bình Tân, tỉ lệ chọi đều cao trên 1 do áp lực dân số tăng cao. Còn ở khu vực nội thành, quận 10 có tỉ lệ chọi thấp, đều dưới 1, ngoại trừ Trường THPT Nguyễn Du.

Qua bảng thống kê tỉ lệ chọi, thầy Minh cho rằng đối với những em chọn trường đúng khả năng, dù cho tỉ lệ chọi có cao như năm rồi thì các em không cần điều chỉnh.

Tuy nhiên, đối với những trường có tỉ lệ chọi tăng nhiều như Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi và Gia Định, các em cần phải cân nhắc. Bởi năm ngoái các trường này đã cao, năm nay còn cao hơn nữa.

“Trước khi điều chỉnh NV, các em cần phải xem năng lực của mình so với điểm chuẩn năm trước của các trường THPT, chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi từng trường. Khi chọn ba NV tuyển sinh 10 các trường THPT, HS cần lưu ý NV2 phải thấp hơn NV1 từ 3 điểm trở lên (vì điểm chuẩn NV2 của một trường có thể cao hơn điểm chuẩn NV1 là 1 điểm và điểm chuẩn có thể biến động so với năm trước) và NV3 phải thấp hơn NV2 3-4 điểm để an toàn đậu được vào một trường công lập” - thầy Minh lưu ý thêm.