Tuyển sinh lớp 10: Nhiều trường giảm mạnh chỉ tiêu

Cụ thể, năm học 2019-2020, số học sinh (HS) lớp 9 dự kiến tốt nghiệp THCS ở TP.HCM là 99.997 em, nhưng các trường THPT công lập trên địa bàn chỉ tuyển 67.299 HS lớp 10. Như vậy sẽ có hơn 32.000 HS rớt trường công lập.

Theo dõi bảng thống kê chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, nhiều trường giảm mạnh chỉ tiêu so với năm trước. Giảm mạnh nhất là trường THPT Hiệp Bình (quận Thủ Đức) với 270 chỉ tiêu, tiếp đến trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) giảm 225 chỉ tiêu.

Các trường THPT Hùng Vương (quận 5), THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) đều giảm 180 chỉ tiêu. Trường THPT chuyên TDTT Nguyễn Thị Định (quận 8) cũng giảm 150 chỉ tiêu so với năm học 2018-2019.

Các trường cùng giảm 135 chỉ tiêu trong năm học này là trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2), THPT Nguyễn Trãi và THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), THPT Phước Long (quận 9), THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11), THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp), THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn) và THPT Dương Văn Dân (huyện Nhà Bè).

So với năm trước, năm nay có một số trường giảm xuống 90 chỉ tiêu như: THPT Tenlơman và THPT Lương Thế Vinh (quận 1), THPT Nguyễn Tất Thành (quận 4), THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), THPT Tạ Quang Bửu (quận 8), THPT Nguyễn Văn Tăng (quận 9).

Ngoài ra còn có THPT Nguyễn Du và THPT Nguyễn An Ninh (quận 10), THPT Trần Quang Khải (quận 11), THPT Trường Chinh (quận 12), THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình), THPT Tân Bình (quận Tân Phú), THPT Thanh Đa và THPT Trần Văn Giàu (quận Bình Thạnh).

Năm học này một số trường mới được đưa vào sử dụng là THPT Tăng Nhơn Phú A (quận 9) với 540 chỉ tiêu, trường THPT Bình Chiểu (Thủ Đức) với 675 chỉ tiêu và trường THPT Tân Hiệp (huyện Bình Chánh) với 675 chỉ tiêu...

Là người luôn theo sát kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM, thầy Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), nhấn mạnh: "Để chọn nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 phù hợp với năng lực bản thân, trong giai đoạn này các em cần tham khảo kỹ các chỉ tiêu tuyển sinh".

Dưới đây là bảng so sánh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 với các năm trước và bảng so sánh điểm chuẩn tuyển sinh năm học 2018 và 2017 do thầy Minh chia sẻ:

Bảng so sánh chỉ tiêu tuyển sinh các năm







Bảng so sánh điểm chuẩn các năm