Vĩnh Long: Học sinh lớp 7 bị bạn đánh chảy máu đầu

Vừa qua trên mạng xã hội đăng tải thông tin về việc một nam học sinh lớp 7 trường THCS Hòa Hiệp (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị một học sinh lớp trên đánh ở đầu gây thương tích, kèm theo một số hình ảnh của học sinh khi bị thương.

Nội dung đăng tải còn cho rằng học sinh bị đánh ngất xỉu 2 lần nhưng nhà trường không đưa đi cấp cứu....

Qua tìm được biết nam học sinh bị đánh là em NQA, học sinh lớp 7/2 trường THCS Hòa Hiệp, hiện vết thương sau đầu em vẫn đang được băng bó. Theo em A. sự việc xảy ra vào ngày 4-4, người đánh em là NVL, học sinh lớp 8/2.



Sau khi bị đánh em A. đã xỉu 2 lần vì bị choáng.

Em A. kể, sự việc xảy ra vào ngày 4-4, em bị đánh đến 2 lần. Lần đầu bị đánh là khoảng 10 giờ sáng. Do L. to người, đánh không lại nên em A. đã bỏ đến cầu thang. Khoảng 10 phút sau, L. tiếp tục tìm đánh và nắm đầu A. đập vô cửa kiếng khiến đầu A. bị thương chảy nhiều máu. Sau đó A. té xỉu bị té xỉu 2 lần do bị choáng.

Trao đổi với báo chí, bà LMĐ (mẹ em A.) cho biết, ngày xảy ra sự việc bà có nhận được điện thoại của giáo viên nói là em A. tự té trúng vào kiếng chảy máu đầu. Khi bà đến trường thì mới biết em bị đánh, trán của em có được băng bó nhưng máu vẫn chảy ra rất nhiều. Gia đình tức tốc đưa em A. đi bệnh viện.

Chiều cùng ngày, tổ công tác của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long kết hợp cùng trường THCS Hòa Hiệp đã đến làm việc, nắm tình hình sức khỏe của A.



Phần trán của em A. cũng bị thương.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó hiệu trường trường THCS Hòa Hiệp, sự việc xảy ra khiến cả hai học sinh đều bị kiếng cắt bị thương. Trường đã tổ chức sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ cho A., và nhà trường định đi khâu vết thương thì người nhà đã đến và tự đưa đi điều trị.

Cũng theo ông Dũng, trường có cử giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc thăm hỏi tình trạng sức khỏe cháu A. Đầu tuần, trường sẽ mời hai gia đình lên để làm việc, xem xét tìm hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu trường THCS Hòa Hiệp báo cáo sự việc.