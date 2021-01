Vô tình xô bạn té, bé trai 5 tuổi bị bêu xấu, buộc chuyển lớp

Bé 5 tuổi một mình nói chuyện với ban giám hiệu trường . PV: Cô hiệu phó có gặp riêng bé không? + Bà Đặng Thị Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng nhà trường: Tôi không gặp riêng mà gặp chung ở trên phòng ban giám hiệu. . Cô có phạt bé không? + Phạt chứ! Tại vì hành động của bé làm lung lay răng cửa một bạn, làm một bạn choáng. Tuy nhiên, ngày hôm đó tôi không phạt liền. Hai ngày hôm sau, tôi mới phạt. Lý do vì khi con mắc lỗi, về nhà sẽ bị ba mẹ phạt. Do đó, hai ngày hôm sau tôi phạt bằng hình thức lao động công ích. Tôi yêu cầu bé bê từng chiếc ghế cho đủ 10 cái trong phạm vi 4 mét ở ngoài hành lang. . Vậy, hôm đó cô và cô Hiệu trưởng gặp riêng bé? + Chúng tôi mời bé lên văn phòng. . Cuộc gặp với bé không có phụ huynh bên cạnh? + Lý do gì phải gặp phụ huynh?