Vụ gian lận điểm thi: Sẽ có cuộc làm việc kín giữa 3 bên

Thông tin này được Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình chia sẻ với báo chí bên lề cuộc họp UB Thường vụ QH chiều 18-4.



Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng Phan Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội.



Cụ thể ông Bình cho biết, thứ 3 tuần sau, tức ngày 23-4, UB này cùng với Bộ Công an sẽ làm việc với Bộ GD-ĐT về vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đang làm chấn động dư luận. Cuộc làm việc sẽ diễn ra tại Văn phòng của UB này.

Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục cũng chia sẻ, bản thân ông muốn hỏi Bộ GD - ĐT sự việc ra làm sao, cái gì đang xảy ra? "Tôi muốn Bộ nói ra hết, cái gì ở chỗ này, tại sao các anh không dám nói? Luật hiện hành đã có quy định xử lý việc này. Tuy luật không nói rõ trường hợp nào nhưng có nêu rõ 3 đối tượng: người tổ chức, người tham gia và người hưởng thụ, luật đều quy định xử lý nhưng tại sao lại không xử lý được?", ông Bình nhấn mạnh.

"Tôi muốn Bộ nói hết, nếu có báo chí dự Bộ không dám nói hết đâu", ông giải thích rõ lý do sẽ không mời báo chí dự cuộc họp này.

Theo ông Bình, nếu Bộ GD- ĐT không dám nói hết thì rất khó giải quyết và vấn đề bây giờ là giải quyết chứ ông không muốn "làm ồn ào" trên báo chí.

Mấy hôm nay, thông tin danh tính phụ huynh của các thí sinh được nâng điểm khủng tại một số tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đang làm chấn động dư luận. Hầu hết họ là cán bộ trong ngành giáo dục, là lãnh đạo, công chức viên chức của địa phương.

Hiện đã có 108 thí sinh thuộc 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình được xác định là được nâng điểm so với điểm thực. Trong đó, có những thí sinh được nâng điểm khủng lên tới 26,55 điểm trên 3 môn thi. Một số thí sinh được "hô biến" từ một thí sinh chỉ có vài điểm trở thành thủ khoa, á khoa của một số trường đại học.

Hầu hết thí sinh gian lận, nâng điểm đều nộp hồ sơ vào các trường công an và quân đội. Đến nay, các trường công an nhân dân đã hoàn tất các thủ tục xử lý hệ quả gian lận thi cử ở cả Sơn La và Hòa Bình và đã trả về 53 học viên trường công an nhân dân, trong đó có 28 trường hợp là thí sinh Hòa Bình.

Ngoài Sơn La và Hòa Bình, Hà Giang cũng là tỉnh vướng gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Tuy nhiên, khác với 2 tỉnh trên, 114 thí sinh được nâng điểm tại tỉnh Hà Giang đã bị phát hiện và trả về điểm thật trước khi các trường ĐH xét tuyển đại học.