Vụ trẻ tử vong khi chơi cầu trượt: Đình chỉ công tác 3 cô giáo

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho hay đã đình chỉ công tác của ba giáo viên liên quan đến sự việc bé trai ĐT (lớp mẫu giáo ba tuổi, Trường Mầm non Phù Lỗ) chơi cầu trượt trong khuôn viên trường thì bị mắc kẹt dẫn đến tử vong.



Chiếc cầu trượt trong sân chơi của Trường Mầm non xã Phù Lỗ, nơi bé ĐT chơi và bị kẹt. Ảnh: PNVN



Ba giáo viên bị đình chỉ là Đỗ Thị Anh Tuấn, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Xuân, giáo viên lớp cháu ĐT. Cả ba cô bị đình chỉ công tác từ ngày 26-11, thời hạn đình chỉ 15 ngày, nếu sau thời gian này cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức thì ba cô giáo tiếp tục bị đình chỉ.



Trước đó, vào sáng 25-11, tại Trường Mầm non Phù Lỗ, bé trai ĐT chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường thì bị mắc kẹt nhưng không ai phát hiện ra.



Đến khi một cô giáo phát hiện ra thì bé đã rất yếu. Sau đó bé được đưa vào cấp cứu tại phòng y tế của trường và lần lượt chuyển qua các BV Bắc Thăng Long, BV Nhi để cứu chữa nhưng không qua khỏi.



Trường mầm non xã Phù Lỗ được thành lập năm 1980, là trường mầm non nông thôn, chuyển sang trường mầm non công lập năm 2008. Trường có hai cơ sở ở xóm Đồng và xóm Thượng với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 m3 với 24 phòng học, khu bếp ăn, văn phòng, sân chơi. Hiện trường có khoảng 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên…