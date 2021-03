Sáng 12-3, Hiệu Trưởng trường THCS Ngư Lộc (Hậu Lộc) Mã Thị Diệp cho biết, nhà trường đang xem xét kỷ luật giáo viên uống bia cùng học sinh và quay clip đưa lên Facebook theo quy định của ngành giáo dục.

Theo bà Diệp, ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6, Trường THCS Ngư Lộc tung clip lên mạng xã hội Facebook nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc việc hành vi của cô giáo để học sinh uống bia tại nhà riêng là không chuẩn mực, đồng thời phụ huynh cũng làm đơn gửi cơ quan chức năng làm rõ.

Tiếp đó, Công an huyện Hậu Lộc cũng đã vào cuộc làm rõ thông tin liên quan có hay không việc cô giáo cùng học sinh uống bia tại phòng riêng. Hiện nay Công an huyện Hậu Lộc cũng đã bàn giao sự việc cho công an xã hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Khi nào có kết luận xử lý hành chính từ phía Công an xã Ngư Lộc thì Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ tiến hành họp kỷ luật và sẽ có hình thức kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuyến.

Trước sự việc trên, bà Nguyễn Thị Xuyến xác nhận có việc cùng uống bia với học sinh ngay tại nhà mình. Cũng theo bà Xuyến thì sự việc xảy ra vào mùng 10 Tết, khi đó có một số học sinh đến nhà chơi.



Học trò uống bia tại nhà riêng được cô giáo chủ nhiệm quay lại đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Ảnh: Cắt ra từ clip

"Lúc đó, tôi vào lấy đồ ăn thì ở ngoài các em đã mở bia chúc nhau. Hỏi các em bia lấy ở đâu thì các em nói các em mang tới, trong khi đó tôi không hề lấy bia cho các em uống. Làm việc với cơ quan công an tôi thừa nhận sai vì để cho các em uống bia tại nhà mình mà không hề tổ chức cho các em uống bia", bà Xuyến nói.

Khi được hỏi vì sao lại đưa clip lên mạng xã hội thì bà Xuyến cho biết: "Mục đích của tôi là đưa lên trang cá nhân của mình ở chế độ riêng tư lưu lại. Tuy nhiên sơ xuất nên tôi để chế độ công khai. Khi phát hiện ra, tôi đã xóa đi, nhưng đã bị người khác tải xuống đăng tải lên trang xã hội khác".

"Tôi sai và xin lỗi tới tất cả mọi người vì đã làm ảnh hưởng tới nhà trường và ngành giáo dục", bà Xuyến lên tiếng và nhận lỗi về việc đăng tải clip lên mạng xã hội và không can ngăn học sinh uống bia tại nhà riêng.

Trước đó như PLO.VN đưa tin, chiều 6-3, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) - ông Vũ Huy Hà cho biết, nhóm học sinh uống bia là học sinh lớp 9A6, Trường THCS Ngư Lộc. Cô giáo là cô Nguyễn Thị Xuyến, cũng là người đăng tải clip trên mạng xã hội.

Nhiều phụ huynh sau khi xem đoạn clip đã làm đơn gửi các đơn vị chức năng đề nghị làm rõ sự việc. Trong đơn phụ huynh nêu rằng, hành động hô hào học sinh uống bia của cô giáo gây ảnh hưởng không tốt cho học sinh. Cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý vi phạm theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa ông Trần Văn Thức cho biết: "Sở GD&ĐT đã nắm được sự việc thông qua báo cáo của Trường THCS Ngư Lộc, sau khi có kết luận thì tùy theo mức độ vi phạm để nhà trường, UBND huyện và Phòng GD-ĐT huyện sẽ xử lý theo quy định. Căn cứ vào kết quả này Sở GĐ&ĐT tỉnh Thanh Hóa sẽ có ý kiến thêm nếu việc xử lý chưa được thỏa đáng".