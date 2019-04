Giữa bê bối gian lận: GĐ Sở GD&ĐT Sơn La nghỉ phép đột xuất

Khi Sơn La đang trong những ngày nóng nhất của gian lận thi cử, hàng loạt nghi vấn điểm thi của con các Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La được nâng lên bất chấp, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - ông Hoàng Tiến Đức lại tắt di động, vừa xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ ngày 18 đến 26-4) do có việc gia đình đột xuất.

Kể từ ngày 17-4, khi Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh ở tỉnh Sơn La trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm về tỉnh Sơn La, tối cùng ngày PV liên lạc qua số điện thoại ông Đức thì ông này khẳng định không biết đến danh sách nào và từ chối trả lời câu hỏi của PV.

Đến sáng 18-4, khi danh sách thí sinh Sơn La là con, cháu nhiều lãnh đạo tỉnh Sơn La được nâng điểm thi xuất hiện với mức độ dày đặc trên mạng xã hội, thì số điện thoại di động của giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Tại Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La ngày 19-4, phòng làm việc của ông Đức và phó giám đốc Sở là ông Nguyễn Duy Hoàng đều kín cửa.



Ông Trần Xuân Yến vẫn đi làm tại Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La như bình thường dù đã bị khởi tố trước đó.

Trao đổi với báo chí, bà Lương Thị Bích Hiền - Phó chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết ông Đức vừa xin nghỉ phép dài ngày do có việc đột xuất. Còn ông Hoàng có cuộc họp quan trọng và tiếp một số đoàn các tỉnh về dự.



Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Sơn La, đồng thời chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, Công an tỉnh Sơn La để thực hiện quy trình xử lý đúng theo quy định, nếu có sai phạm.

Bà Hiền cũng cho biết thêm, bà chưa biết và không nắm được danh sách cụ thể các thí sinh là con ai, được nâng bao nhiêu điểm vì đến thời điểm này bà cũng chưa được tiếp cận được danh sách các thí sinh được nâng điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 ở Sơn La.

Ở một diễn biến khác, mặc dù đã bị khởi tố do liên quan đến gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, nhưng ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, bà Cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, vẫn đi làm bình thường.