Hà Nội bất ngờ mát mẻ trước giờ sĩ tử làm thủ tục thi THPT

Sáng 24-6, người Hà Nội thức dậy, mở cửa phòng tận hưởng bầu không khí mát mẻ ùa vào nhà. Đây là diễn biến thời tiết đã được hàng triệu người mong đợi từ nhiều ngày nay.



Chiều nay, các sĩ tử tại thủ đô sẽ làm thủ tục cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp diễn ra. Việc thời tiết giảm nhiệt sẽ là một trong những điều kiện thuận lợi “tiếp sức” thêm cho các em.



Sáng 24-6, thời tiết Hà Nội mát mẻ, một số nơi có mưa nhẹ.

Trước đó, hơn một tuần liên tiếp, Hà Nội “chìm” trong nắng nóng khủng khiếp. Cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, một số cũng bày tỏ sự lo ngại tình trạng thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của sĩ tử trong kỳ thi rất quan trọng này.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày và đêm 24-6, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng tại Hà Nội, ngày và đêm 24-6 sẽ có lúc có mưa rào và dông. Kết quả theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu mạnh đang phát triển mạnh gây mưa rào và dông, cho hầu hết các quận, huyện của thủ đô Hà Nội như Thường Tín, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh, Long Biên, Đống Đa, Hoài Đức…

Đáng chú ý, khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Quảng Ninh đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 2 giờ sáng tới 6 giờ sáng 24-6) tại Căn Co (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) 62.5mm, Pa Tần (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) 55mm, Nà Chỉ (huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang) 70.8mm, Tân Tiến (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) 50.2mm, Đông Triều (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) 87mm, Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) 40.6mm ...

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm) và tiếp tục lan sang khu vực khác.

Cảnh báo trong khoảng từ 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Quảng Ninh, đặc biệt tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu), Xí Mần, Hoàng Su Phì, Ma Cai (Hà Giang…