Hình ảnh công nhân Bình Dương phòng, chống virus Corona

Ghi nhận đến ngày 5-2, tại Bình Dương đã có hơn 97% công nhân đã trở lại làm việc tại các doanh nghiệp, công ty.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận công tác phòng, chống virus Corona (nCoV) tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương.









Qua công tác tuyên truyền, hầu hết các công nhân đã ý thức được việc bảo vệ bản thân và người khác. Trong ảnh: Các công nhân đeo khẩu trang từ nhà đến nơi làm việc. Ảnh: LÊ ÁNH



Vì quá lo lắng, một số công nhân còn đeo hai khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình. Ảnh: LÊ ÁNH



Ngoài khẩu trang y tế, các loại khẩu trang vải cũng được các công nhân sử dụng để phòng dịch bệnh. Ảnh: LÊ ÁNH



Tuy nhiên, còn một số công nhân tâm lý không mấy lo lắng và cũng khá chủ quan cầm khẩu trang trên tay, chỉ đến khi vào đến công ty mới đeo theo quy định. Ảnh: LÊ ÁNH



Các doanh nghiệp, công ty chủ động phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên của công ty mình để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: LÊ ÁNH

Khẩu trang, máy đo thân nhiệt và các dụng cụ y tế cần thiết được các doanh nghiệp, công ty chuẩn bị đầy đủ. Ảnh: LÊ ÁNH



Công nhân của Công ty TNHH may mặc Bowker Việt Nam (phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) được đo thân nhiệt trước khi qua cổng công ty. Ảnh: LÊ ÁNH







Công ty TNHH Triumph International Việt Nam (KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào công ty làm việc. (Ảnh do công ty cung cấp)



Tất cả công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) (KCN VSIP II, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) trước khi vào làm việc đều được đo thân nhiệt. Ảnh: LÊ ÁNH



Các công nhân của Công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) được bố trí ngồi ăn cách xa nhau để đảm bảo an toàn, phòng chống lây lan dịch bệnh. Ảnh: LÊ ÁNH



Các công nhân rửa sạch tay trước khi vào làm việc và sau khi tan ca. Ảnh: LÊ ÁNH







Ngoài công tác tuyên truyền bằng băng rôn, áp phích. Các công ty còn tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các công nhân trong khi làm việc, để mọi người hiểu rõ sự nguy hiểm của virus Corona (nCoV), chủ động cùng mọi người phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: LÊ ÁNH



Trong khi nghỉ trưa, chờ vào ca, các công nhân vẫn đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình và mọi người. Ảnh: LÊ ÁNH



Nhân viên văn phòng ở các công ty đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại công ty. Hình ảnh ghi nhận vào sáng 5-2 tại Công ty TNHH Triumph International Việt Nam. (Ảnh do công ty cung cấp)