Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng ký hiến tạng

Sáng 16-7, hoa hậu Việt Nam (VN) Đỗ Mỹ Linh đã đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để đăng ký hiến tạng. Mỹ Linh cho biết việc đăng ký hiến tạng của cô và mẹ nằm trong dự án “Người đẹp nhân ái - Cho đi là còn mãi” của chương trình Miss World VN. Hoa hậu mong muốn mọi người cùng chia sẻ, đồng hành trong dự án ý nghĩa, góp phần xây dựng niềm tin và hy vọng sống cho nhiều người.



Cho đi là còn mãi

Mỹ Linh chia sẻ: Trước khi trở thành hoa hậu VN, cô biết về hiến tạng từ một người chị họ đã đăng ký hiến tạng, tuy nhiên lúc ấy cô còn mơ hồ và chưa hiểu hết ý nghĩa của việc này. Sau khi trở thành hoa hậu VN, Mỹ Linh mới dần biết đến ý nghĩa của việc hiến tạng cứu sống được nhiều người.

Ý định đăng ký hiến tạng càng mạnh mẽ trong cô khi nghe câu chuyện về bé gái Hải An (bảy tuổi) mắc bệnh nan y, không may mất đi nhưng đã hiến giác mạc của mình cho hai người được sáng mắt. “Bé Hải An mất đi nhưng một phần cơ thể của em vẫn sống trong cơ thể người khác. Một em bé bảy tuổi nhưng có thể suy nghĩ được điều lớn lao như vậy đã truyền cảm hứng rất nhiều cho Linh và đưa Linh đến quyết định đăng ký hiến tạng ngày hôm nay” - Mỹ Linh chia sẻ.

Trước khi đăng ký hiến tạng, Mỹ Linh cũng xin ý kiến của gia đình. Người đầu tiên cô bày tỏ ý định này là mẹ. Ban đầu cô lo ngại sẽ vấp phải sự phản đối của gia đình vì nhiều người vẫn quan niệm khi con người mất đi cơ thể phải được lành lặn. “Linh may mắn khi không những nhận được sự đồng ý của mẹ, mà mẹ còn quyết định tham gia đăng ký hiến tạng cùng mình. Do sáng nay mẹ bận việc ở Hà Nội nên chưa đến BV Chợ Rẫy để ký vào đơn đăng ký hiến tạng được” - Mỹ Linh tâm sự.

Mỹ Linh cho hay cô cũng có nhiều dịp tới các bệnh viện và tìm hiểu nhiều bệnh nhân rất cần nguồn tạng hiến để duy trì sự sống. “Nếu mình mất đi rồi thì lúc ấy không còn cần các bộ phận trên cơ thể nữa. Nhưng nếu nhờ những bộ phận này mà giúp được người khác, mang đến tương lai cho họ, giúp họ thực hiện hoài bão còn dang dở thì tại sao lại không chia sẻ” - Mỹ Linh bày tỏ. Cũng theo Mỹ Linh, ban đầu cô không muốn chia sẻ quyết định đăng ký hiến tạng của cá nhân quá nhiều. Nhưng với mong muốn lan tỏa thông điệp và việc làm nhân văn “cho đi là còn mãi”, Mỹ Linh hy vọng quyết định của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng tham gia, mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác.



BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, BV Chợ Rẫy, TP.HCM, trao thẻ đăng ký hiến tạng cho hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhiều nghệ sĩ đã truyền cảm hứng

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết ngoài hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, trước đó nhiều nghệ sĩ đã mạnh dạn đăng ký hiến tạng truyền cảm hứng cho nhiều người khác như MC Quyền Linh, MC Ngọc Hương, diễn viên Việt Trinh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Khắc Việt...

Đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bị suy thận cách đây tám năm, nhờ được một chàng trai 37 tuổi hiến tặng quả thận đã tiếp tục sống khỏe mạnh và quay trở lại sân khấu cải lương.

Cũng theo BS Thu, thủ tục đăng ký hiến tạng ở BV Chợ Rẫy khá đơn giản. Người muốn đăng ký hiến tạng đến trực tiếp bệnh viện đăng ký, hoặc tải mẫu đơn đăng ký hiến tạng và đăng ký qua email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com, hoặc fanpage Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy, gửi kèm hình ảnh 3 x 4 hoặc hình ảnh CT-scan.

“Để được hướng dẫn, người dân có thể gọi số đường dây nóng: 0913.677.016. Sau khi nhận thông tin và hình ảnh, bệnh viện sẽ gửi trả thẻ đăng ký hiến tạng qua đường bưu điện. Để nguyện vọng của mình được thực hiện, mỗi người nên trao đổi ý nguyện với người thân để họ biết và hỗ trợ thực hiện di nguyện” - BS Thu lưu ý thêm.