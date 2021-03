Học sinh THPT làm mô hình nhà chống bão, biệt thự nổi

Sáng 27-3, sân trường THPT Lê Quý Đôn ngập tràn những gian hàng ẩm thực miền Tây Nam Bộ, những mô hình nhà chống bão, biệt thự nổi, những tập san về các tác phẩm văn học của tác giả miền Nam.



Điệu múa Sóc Sờ Bai của lớp 12D4. Ảnh: KHÁNH CHI

Đó là kết quả của dự án Hành trình trên đất Chín Rồng: Along The Nine Dragon. Dự án có sự tham gia của gần 600 học sinh lớp 12, 11 và 7 tổ bộ môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Công nghệ, Sinh học.



Hoạt cảnh về đời sống người dân phương Nam. Ảnh: KHÁNH CHI

Dự án được trường THPT Lê Quý Đôn triển khai từ đầu năm học 2020-2021, với mục đích thực hiện quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM về đổi mới giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, rèn luyện kỹ năng mềm.

"Thông qua dự án, học sinh đã có kiến thức sâu sắc về nhiều khía cạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ứng dụng kiến thức được học trong SGK vào thực tế, kỹ năng mềm được phát triển giúp học sinh tự tin hơn để phát triển ở những môi trường khác" - thầy Nguyễn Viết Đăng Du, giáo viên môn Lịch sử trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ.

Thầy Đăng Du cho biết, 7 tổ bộ môn đã đưa ra đề tài là những vấn đề của khu vực ĐBSCL. Sau đó, các lớp tham gia dự án lập kế hoạch giải quyết vấn đề, được thầy cô góp ý sửa chữa hoàn thiện kế hoạch và tiến hành thực hiện.



Học sinh thuyết minh về đặc trưng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: KHÁNH CHI

Buổi báo cáo dự án gồm 2 chương: chương 1 Vùng đất Chín Rồng và chương 2 Mêkông cất cánh.

Ở chương 1, học sinh mang đến cái nhìn bao quát về địa lý, văn hóa, lịch sử của vùng MêKông thông qua các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh. Chương 2 là không gian giới thiệu những sản phẩm được lấy ý tưởng từ tiềm năng của khu vực này, đưa ra hướng giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong khu vực.



Học sinh chăm chú lắng nghe thuyết minh về thế mạnh khu vực. Ảnh: KHÁNH CHI

Học sinh tổ Địa lý đã làm nên mô hình Kho Báu Chín Rồng, khái quát về khoáng sản, các loại cây trồng, vật nuôi vùng ĐBSCL và tình hình khai thác, hướng khắc phục, cải tạo. Tổ Lịch sử giới thiệu về những di tích lịch sử, văn hóa của khu vực ĐBSCL. Tổ Ngữ văn đưa đến các tập san văn học Sao sáng trời Nam của các tác giả nổi tiếng tại miền Nam.



Mô hình Kho Báu Chín Rồng. Ảnh: KHÁNH CHI



Mô hình về một hệ sinh thái của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: KHÁNH CHI



Cuộc trò chuyện với học sinh các tổ thực hiện dự án. Ảnh: KHÁNH CHI

Học sinh tổ Vật lý, Công nghệ dựa vào thực trạng khu vực và tiềm năng phát triển du lịch để làm những mô hình nhà chống bão, nhà khắc phục tình trạng ngập của thành phố, tuabin gió tận dụng năng lượng thiên nhiên, biệt thự nổi. Tổ Sinh học, Hóa học sử dụng nguyên liệu thiên nhiên để làm chất chỉ thị, đo lường độ nhiễm phèn của vùng đất đó.



Học sinh thuyết minh về mô hình tuabin gió. Ảnh: KHÁNH CHI



Mô hình biệt thự nổi lấy ý tưởng từ chiếc ghe của người dân miền Tây. Ảnh: KHÁNH CHI

Nhiều học sinh thể hiện niềm yêu thích, hứng thú của mình với dự án. Kim Ngọc (lớp 12) nói về mô hình nhà chống bão của lớp mình: "Mô hình nhà chống bão của chúng tôi có kết cấu hình trụ, mái hình nón sẽ giảm được nhiều lực tác động của mưa bão, giúp ngôi nhà vững vàng hơn".



Minh Ngọc giới thiệu với giáo viên về mô hình nhà chống bão của lớp mình. Ảnh: KHÁNH CHI



Gian hàng chế tạo giấy chỉ thị từ nguyên liệu thiên nhiên. Ảnh: KHÁNH CHI

"Chúng tôi thấy tự hào vì được trưng bày, giới thiệu ẩm thực của quê mình với mọi người. Qua dự án, chúng tôi học hỏi được nhiều hơn về văn hóa miền Tây sông nước, tinh thần làm việc nhóm, chủ động trong công việc. Tôi mong có thêm sân chơi phát triển hơn về văn hóa để nhiều học sinh cùng tham gia" - Minh Khoa và Ánh Như (lớp 12) chia sẻ.



Gian hàng ẩm thực của lớp 12A6. Ảnh: KHÁNH CHI