Học sinh Vũng Tàu thi 'Rung Chuông Vàng' về an toàn giao thông

Ngày 18-1, Đội Cảnh sát Giao thông công an TP Vũng Tàu phối hợp cùng Trường Tiểu học Phước An (phường 11) tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng - An toàn giao thông cho hàng trăm học sinh được tuyển chọn từ nhiều lớp của trường.



Các em tham gia cuộc thi trải qua nhiều câu hỏi, xoay quanh những nội dung trong Luật Giao thông đường bộ gắn với thực tế hàng ngày như: Các loại biển báo giao thông, đèn tín hiệu, điều khiển phương tiện tham gia giao thông… Câu hỏi đưa ra các nhận định đúng/sai, mức xử phạt về một số lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng…

Tuy số lượng câu hỏi trong bộ đề khá đa dạng nhưng nhiều thí sinh vẫn tự tin, hào hứng và dễ dàng vượt qua các câu hỏi trắc nghiệm.

Bằng sự chắc chắn, hiểu biết sâu về Luật Giao thông Đường bộ, em Trần Hoàng Bảo Trâm (lớp 5/6) đã xuất sắc vượt qua các câu hỏi và trở thành thí sinh Rung Chuông Vàng- Giải Nhất cuộc thi. Ban tổ chức cũng trao 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba và Ba giải Khuyến khích cho 5 thí sinh khác.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao tặng 3 xe đạp cùng những phần quà động viên các em học sinh Trường Tiểu học Phước An có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Vũng Tàu cho biết, hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ thông qua hình thức thi Rung chuông vàng sẽ tiếp tục được đơn vị tổ chức trong thời gian sắp tới tại các trường trên địa bàn.

Điều này góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh ngoài giờ học chính. Qua đó tuyên tuyền về kiến thức an toàn giao thông, kiến thức xã hội khác cho các em học sinh ngay từ bậc tiểu học.