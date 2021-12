Sáng 29-12, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An xác nhận, TP vừa có văn bản thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật tại sự kiện Hội An – Chào năm mới 2022.

Theo ông Lanh, chương trình tạm dừng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Hai hoạt động bị huỷ là chương trình Dạ hội Hội An – Chào năm mới 2022 dự kiến tổ chức vào 31-12 và chương trình đón đoàn khách đầu tiên tham quan TP và 1-1-2022.



TP Hội An vừa tổ chức Hội đèn lồng thu hút hàng ngàn người dân và du khách đón xem. Ảnh: THANH NHẬT

“Chương trình không tổ chức để tránh tập trung đông người nhưng chúng tôi vấn tiếp đón khách đến với TP Hội An bình thường”, ông Lanh nói và cho biết vừa qua UBND TP Hội An đã phát hành giấy mời dự hai chương trình này.

Đối với các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, hoạt động văn hoá nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm… đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách.

Nằm trong sự kiện chào năm mới 2022, ngày 24-12, TP Hội An tổ chức Hội đèn lồng Hội An với chủ chủ đề Chung tay thắp sáng Hội An. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân, du khách sau hai năm TP đìu hiu vì dịch COVID-19.

Hội Đèn lồng Hội An bắt đầu tổ chức từ năm 2009 vào mỗi dịp cận Tết. Đây là sự kiện tôn vinh nghề làm đèn lồng – nghề thủ công truyền thống tạo nên sản phẩm Đèn lồng nổi tiếng của Hội An, góp phần quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu du lịch thành phố.