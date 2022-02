Sáng 10-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 1.131 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 125 ca F0 cộng đồng; 1.006 ca đã được cách ly từ trước (985 ca là F1, 21 ca từ ngoại tỉnh có dịch về quê Nghệ An).



Y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua là TP Vinh 249, huyện Đô Lương 203 ca, huyện Diễn Châu 175 ca, huyện Nghi Lộc 121 ca, huyện Anh Sơn 76 ca.

Tính trong 24 giờ qua (từ 6 giờ sáng 9-2 đến 6 giờ sáng 10-2), Nghệ An ghi nhận 2.120 ca dương tính mới với COVID-19, nâng tổng số từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 24.104 ca mắc COVID-19. Hiện nay, số bệnh nhân đang điều trị là hơn 10.200 người.

Từ sau tết Nguyên đán 2022 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tăng nhanh mỗi ngày hàng ngàn ca F0.



Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình trong những ngày qua dịch COVID-19 trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản hỏa tốc tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm như: các quán cà phê, các di tích, điểm du lịch, các quán ăn, nhà hàng.

Trả lời báo chí, ông Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, ngành y tế đã chuẩn bị hậu cần, nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân. Hiện tại, tỉnh Nghệ An đang thực hiện các giải pháp để điều trị cho bệnh nhân F0 như thành lập các trạm y tế xã lưu động để điều trị, theo dõi F0 tại nhà. Hiện ở Nghệ An có 2/3 trường hợp F0 đang điều trị tại nhà. Các địa phương tuyến huyện đều có cơ sở thu dung F0. Tại bệnh viện, ngành y tế Nghệ An đang chuẩn bị cho hai cơ sở điều trị tầng 2 cho những trường hợp có triệu chứng có xu thế chuyển biến nặng là hai BV dã chiến số 8 và số 3, Hiện hai BV này đang điều trị khoảng 200 bệnh nhân nhưng chuẩn bị đủ điều kiện để tiếp nhận thêm 1.200 trường hợp bệnh nhân nặng.

Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để chống dịch COVID-19.



Hiện nay ngoài Trung tâm Bệnh Nhiệt đới thuộc BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An (đang điều trị cho 8 ca nguy kịch, 34 ca nặng, 33 ca ở mức độ trung bình) thì Sở Y tế Nghệ An đang xúc tiến thêm cơ sở tại BV Giao thông TP Vinh để điều trị bệnh nhân nặng (tầng 3).

Về thuốc điều trị, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, đã cấp đầy đủ thuốc xuống tận các trạm y tế lưu động, cơ sở lưu dung, các bệnh viện để chuẩn bị trong trường hợp dịch dịch bùng phát nhiều hơn nữa.