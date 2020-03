Huyện Nam Đàn ra công văn cho học sinh tiếp tục nghỉ học

Chiều 8-3, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, đã ký Công văn số 372 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.



Vệ sinh phòng học ở huyện Nam Đàn.

Theo đó, cho phép học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học từ ngày 9-3 để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian nhập học trở lại khi có thông báo của UBND huyện Nam Đàn.

Trước đó, ngày 28-2, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An có Công văn số 336 chỉ đạo bậc THCS bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai (ngày 9-3). Bậc THPT và giáo dục thường xuyên trở lại trường từ ngày 2-3, còn bậc tiểu học, mầm non, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16-3-2020.

Như vậy, bậc THCS ở huyện Nam Đàn từ ngày mai (9-3) tiếp tục nghỉ học, còn bậc mầm non, tiểu học chờ công văn mới của UBND huyện Nam Đàn.

Chiều 9-3, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Sơn cho biết: “UBND huyện Nam Đàn đã xin ý kiến của Sở GD&ĐT tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Sở GD&ĐT và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục cho học sinh bậc THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Nam Đàn tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch”.

Theo ông Sơn, hiện trên địa bàn huyện Nam Đàn không có người nào bị cách ly y tế riêng.

Tuy nhiên, tối 8-3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết: "Theo đề xuất của UBND huyện Nam Đàn và huyện Đô Lương (Nghệ An), chúng tôi đang xin và chờ ý kiến từ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đang đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh Nghệ An cho học sinh bậc THPT nhà ở xã Thái Sơn và học sinh bậc THCS Thái Sơn từ ngày mai (9-3) tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới".

Hiện anh Nguyễn Công Đ. (29 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương và đã được lấy mẫu bệnh phẩm đưa ra Hà Nội xét nghiệm. Anh Đ. là người có đến gara sửa xe ở Hà Nội - nơi anh DĐP (27 tuổi) điều khiển chiếc xe từng chở bệnh nhân NHN (26 tuổi) đến gara trên đường Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) để sửa xe. Anh P. và chị N. đều dương tính với virus COVID-19.