Jackpot và mặt nạ: Lựa chọn của mỗi người

Phần lớn những người chơi khi trúng Jackpot với số tiền thưởng “khổng lồ” thì thường chọn đeo mặt nạ để giấu mình trước xã hội nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và gia đình. Tuy nhiên cũng nhiều vị tỉ phủ chọn phương án lộ mặt với muôn dạng lý do: số tiền trúng thưởng không quá lớn so với gia tài hiện có hay chỉ đơn giản là “thích vậy”.



Tiết lộ mình có tài sản lớn hơn nhiều so với số tiền gần 11 tỉ đồng của Jackpot - Mega 6/45, ông Trần Nhật Khánh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) đã quyết định không đeo mặt nạ khi nhận giải, trở thành tỉ phú Vietlott đầu tiên công khai hình ảnh rõ mặt và cả thông tin cá nhân trước công chúng.

Ông Trần Nhật Khánh, người trúng Jackpot đầu tiên công khai hình ảnh không đeo mặt nạ.



Được biết, ông Trần Nhật Khánh là một thương nhân kinh doanh rau tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Tấm vé trúng thưởng là vé “bao 8” do ông và nhóm bạn hùn tiền mua tại điểm bán hàng trên đường Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, quận 1). Vé được mua sau khi ông Khánh và nhóm bạn dự đám hỏi, tới tối gặp lại nhau trong một tiệc cưới thì đã hay tin trúng Jackpot.

“Trước khi đến nhận thưởng, tôi lên mạng coi thấy người trúng thưởng hay che mặt lại. Số tiền 11 tỉ bên ngoài nhiều người có lắm, tiền 100 tỉ, 200 tỉ thì mình còn giấu chứ số tiền này người ta có nhiều lắm. Tôi cũng đã cầm những số tiền lớn hơn thế. Tôi tự mình thấy có không có gì quá to tát để giấu”, ông Khánh chia sẻ về việc không đeo mặt nạ.

Sau ông Khánh, thêm nhiều tỉ phú Vietlott cũng nói “không” với mặt nạ. Có người chỉ trúng vài tỉ đồng nhưng cũng có trường hợp trúng tới hàng chục tỉ đồng, như ông Lê Văn Hiểu ngụ tỉnh Khánh Hòa hay ông T.H.Q ở Cần Thơ.

Ông Lê Văn Hiểu không thích đeo mặt nạ theo “suy nghĩ riêng”.



Ông Hiểu thường xuyên vào công tác tại TP.HCM và đã mua tấm vé trúng Jackpot - Mega 6/45 kỳ quay #00504 (mở thưởng ngày 11-10-2019) tại một điểm bán hàng của Vietlott ở quận Gò Vấp. Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, ông Hiểu cho biết, ông “rất là vui” và không biết nói gì nhiều hơn.

Về lý do không đeo mặt nạ, ông Hiểu cho rằng: “Đó là suy nghĩ riêng của mỗi người thôi”. Vì là suy nghĩ riêng nên đôi khi những quyết định như vậy lại không được những người xung quanh đồng thuận. Như một người anh đi cùng ông Hiểu tới lễ nhận giải đã phản ứng việc em trai của mình không đeo mặt nạ và giao tiếp với truyền thông.

Còn ông T.H.Q là chủ của một hãng xe khách chạy tuyến Cần Thơ - Cà Mau. Ông Q. cho biết, ông mua 5 bộ số dự thưởng kỳ quay #00125 của sản phẩm Power 6/55 khi đi tập gym. Đến chiều cùng ngày, bộ số 33 - 35 - 45 - 52 - 53 - 55 đã bất ngờ trùng khớp với bộ số trúng Jackpot 1 trị giá hơn 42 tỉ đồng.

Ông T.H.Q (áo thun xanh) không đeo mặt nạ dù trúng Jackpot 1 - Power 6/55 hơn 42 tỉ đồng.



Lý giải về việc từ chối đeo mặt nạ khi nhận giải, ông Q. nói: “Khi mua vé số tôi không đeo mặt nạ nên lúc lĩnh thưởng tôi nghĩ cũng không cần thiết”. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, ông Q. thực nhận gần 38 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Việc có đeo mặt nạ hay không, muốn công khai/không công khai những thông tin cá nhân gì hoàn toàn thuộc về người trúng xổ số, theo quy định tại Điều 32, Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính. Bên cạnh những trường hợp công khai toàn bộ thông tin như trên, cũng có người không đeo mặt nạ nhưng lại yêu cầu viết tắt tên, có người công khai họ tên đầy đủ nhưng lại đeo mặt nạ, có người thận trọng hơn thì yêu cầu bảo mật mọi thông tin liên quan…

Dù đã mua vé ở đâu, trong tình huống nào và nhận Jackpot ra sao, xuất phát điểm là người thế nào… thì một sự thật là những tỉ phú Vietlott đều đã gia tăng khối tài sản khi trúng thưởng. Sau khi trích một phần tiền thưởng làm từ thiện, hầu hết gửi số tiền “khủng” còn lại vào tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, rồi mới rút dần đầu tư hợp lý cho kinh doanh, xây nhà, mua xe, sắm sửa những thứ mơ ước cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Đến nay, hơn 220 người trúng các Jackpot của Vietlott đã nhận giải và có cuộc sống thay đổi tích cực hơn theo nhiều cách khác nhau. Tốt hơn không chỉ cho riêng bản thân người trúng giải mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho gia đình và những hoàn cảnh cần giúp đỡ trong cộng đồng.

Điều này một lần nữa khẳng định những giá trị, cơ hội mà Vietlott mang lại cho người chơi thông qua sản phẩm xổ số điện toán hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm của họ.