Kẻ gian nhổ trộm 1.400 cây hoa ly tết

Ngày 13-1, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra, truy bắt kẻ đã nhổ trộm hơn 1.400 gốc loa ly tết tại vườn hoa gia đình anh Trần Quốc Tuấn và anh Nguyễn Tứ Mỹ (trú xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc).



Trước đó, sáng 12-1, gia đình anh Tuấn ra thăm vườn hoa để chuẩn bị thu hoạch phục vụ thị trường tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Anh Tuấn tá hỏa khi phát hiện nhiều luống hoa ly của gia đình mình và gia đình anh Mỹ bị nhổ sạch. Trong đó, vườn hoa của gia đình anh Tuấn bị nhổ trộm hơn 1.000 gốc hoa ly, thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Vợ chồng anh Tuấn và anh Mỹ bật khóc giữa cánh đồng khi chứng kiến những luống hoa ly sau nhiều tháng gieo trỉa, chăm sóc đến ngày thu hoạch đã bị kẻ ác nhổ sạch.



Đối tượng Nguyễn Văn Cương thực nghiệm hiện trường vụ nhổ trộm hoa giấy. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Anh Tuấn cho biết: “Năm nay, gia đình trồng được khoảng 5.500 gốc hoa ly nhưng hơn 1.000 gốc hoa đẹp nhất, hoa bắt đầu nở thì bị trộm nhổ sạch rồi. Công sức, mồ hôi của chúng tôi đã đổ ra nhiều tháng nay, mong tết đến thu hoạch bán trả nợ và sắm tết, vậy mà… Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ trộm”.

Sau vụ trộm hoa ly liều lĩnh này, các nông dân ở huyện Nghi Lộc trồng hoa mong sắp tới thu hoạch bán để có cái tết đủ đầy đang lo lắng, sợ trộm khoắng mất tài sản hoa. Các hộ dân trồng hoa đang phải cắt cử người canh giữ các vườn hoa, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ thành quả lao động.

Cương có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố bị can Cương về tội trộm cắp tài sản.

Ông Nguyễn Đình Thông, Trưởng Công an xã Nghi Long, cho biết: “Những ngày áp tết này các gia đình hằng đêm đều cử người ra canh giữ vườn hoa sắp thu hoạch. Tuy nhiên, đêm 11-1, gia đình anh Mỹ và anh Tuấn đều có việc bận, không cắt cử người thân ra trông nom vườn được thì bị trộm. Ở đây số lượng trộm nhiều hoa ly là để mang đi bán chứ dùng cũng không hết. Hiện Công an xã Nghi Long đang phối hợp với cơ quan công an huyện điều tra, truy tìm kẻ trộm”.

Trước đó, sáng 2-1, Công ty Môi trường đô thị thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện nhiều cây hoa cảnh vừa trồng ở dải phân cách quốc lộ 1A (đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) để trang hoàng ngày tết 2020 thì bị kẻ gian nhổ trộm. Trong đó, nhiều cây hoa cảnh (hoa giấy thế) vừa mới trồng xong đã bị nhổ trộm cả gốc. Sau hai ngày điều tra, trích xuất camera, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt giữ được Nguyễn Văn Cương (50 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), thu giữ tang vật cây hoa cảnh trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cương khai nhận khi đi qua thị xã Hồng Lĩnh, phát hiện nhiều cây hoa giấy thế rất đẹp. Đêm 1 rạng sáng 2-1, Cương đi xe máy 37X4-8280 kéo theo xe kéo tự chế từ Nghệ An vượt cầu Bến Thủy sang Hồng Lĩnh nhổ trộm cây hoa giấy đẹp mới trồng đưa về nhà bán lại lấy tiền tiêu xài, mua sắm đồ tết.