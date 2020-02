Kon Tum: Xử lý người tung tin sai sự thật về Covid-19

Theo đó, ngày 18-2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công an thành phố Kon Tum tiến hành làm việc đối với M.T.N.B (SN 1985, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân liên quan đến tình hình dịch cúm do virus Corona gây ra.

Cơ quan làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về Corona. Ảnh: K.T



Trước đó, ngày 14-2, tại tài khoản facebook cá nhân của mình, B. đã đăng tải bài viết có nội dung: “Nhật Bản kiểm soát gắt mà lên con số nhiễm dịch bệnh 247 người, còn VN thì chỉ có 16 người chứng tỏ VN mình quá giỏi phải không ah? Các bạn có thấy lạ không”. “Nghe con bạn thân ở SG bên Q9 có 2 bé bị nhiễm mà không ai dám đăng lên”.

Mặc dù sau đó, M.T.N.B đã xóa bài viết. Tuy nhiên, bài viết cũng xuất hiện nhiều bình luận xung quanh thông tin trên cho rằng “cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm, chưa kịp thời cách ly người đang sống ở vùng dịch; che giấu thông tin người bệnh..."; các thông tin trên đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận ở địa phương.

Qua làm việc, B. đã thừa nhận hành vi đã đăng tải, chia sẻ một số thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng. Đồng thời viết cam kết không đăng tải những nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Cũng tại đây, lực lượng chức năng cũng phân tích, giải thích để chủ tài khoản hiểu được những hoạt động của bản thân là vi phạm pháp luật, kết hợp chỉ rõ những tác động, ảnh hưởng của hành vi đó đối với dư luận xã hội.