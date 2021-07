“Mặc dù chợ đầu mối Thủ Đức chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 nhưng chúng tôi không chủ quan. Chúng tôi luôn chấp hành các quy định phòng, chống dịch để giữ an toàn cho bản thân và người đối diện, đồng thời vẫn đảm bảo thực phẩm đưa vô chợ phải an toàn” – ông Trần Duy Phú (37 tuổi, nhân viên Đội Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) chợ đầu mối Thủ Đức chia sẻ.

Khoảng cách với mầm bệnh COVID-19 rất gần

Ông Phú trải lòng: “Mỗi ngày, hàng ngàn người ra vô chợ đầu mối Thủ Đức. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại TP.HCM và nhiều tỉnh nên ca bệnh COVID-19 có mặt tại chợ là điều khó tránh khỏi. Mặc dù biết được điều này nhưng chúng tôi vẫn phải có mặt thường xuyên tại chợ để giám sát tình hình ATTP”.

Công việc hàng ngày của Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Thủ Đức là kiểm tra nguồn gốc rau, củ, quả từ các nơi đưa vào chợ. Do không biết ai bệnh, ai lành nên trong quá trình làm việc, nhân viên của đội luôn mang khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn, giữ khoảng cách an toàn…

“Khi kiểm tra, chúng tôi đề nghị chủ sạp để sổ sách, chứng từ lên bàn rồi lùi xa khoảng 2 m. Sau đó, chúng tôi đối chiếu hồ sơ với lượng hàng thực tế tại sạp để chắc chắn có nguồn gốc, xuất xứ hẳn hoi. Kiểm tra xong, chúng tôi đưa tay vẫy vẫy, thay cho cái bắt tay như trước đây” – ông Phú nói.



Nhân viên Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền đang kiểm tra thịt heo có nguồn gốc từ các tỉnh. Ảnh: VĂN NGUYỄN

Trong quá trình làm việc, thấy chủ sạp không mang khẩu trang hoặc mang sai cách, nhân viên của đội nhắc nhở. Chủ sạp và thương lái tụm 5, tụm 6 chuyện trò, nhân viên của đội khều vai nói nhỏ. Chưa hết, thấy chủ sạp hoặc thương lái khạc nhổ, vứt khẩu trang bừa bãi, nhân viên của đội đưa tay ra dấu không nên. “Lúc đầu không ít chủ sạp, thương lái khó chịu khi được nhắc nhở. Dần dà, họ nhận thức được những cái không nên làm trong thời điểm ca bệnh COVID-19 gia tăng nên chấp hành đúng các quy định phòng, chống dịch bệnh” – ông Phú nói thêm.

Ông Phan Văn Quảng, Đội trường Đội Quản lý ATTP TP Thủ Đức, cho biết 3 nhân viên của đội phải đảm đương khối lượng công việc rất lớn tại chợ đầu mối Thủ Đức từ tối hôm trước tới sáng hôm sau. Rau, củ, quả mỗi ngày vào chợ này bình quân 32.000 tấn nên 3 nhân viên quàng gánh kiểm tra xuyên đêm.

“Có thể nói hiện tại ai cũng có khả năng là ca bệnh COVID-19. Do đó, nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu. Người dân có thể không vô chợ đầu mối Thủ Đức mua hàng để phòng ngừa dịch bệnh nhưng chúng tôi không thể không vào chợ đầu mối Thủ Đức để kiểm tra và giám sát ATTP rau, củ, quả. Trách nhiệm chúng tôi là phải đảm bảo bữa cơm an toàn cho dân TP.HCM, cho dù khoảng cách giữa chúng tôi và mầm bệnh COVID-19 rất gần” – ông Quảng chia sẻ.

Dấn thân với công việc đã chọn

“Do chợ đầu mối Bình Điền đã có nhiều ca bệnh COVID-19 nên tôi nằm trong diện phải khai báo với y tế địa phương theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM để được giám sát và xét nghiệm SARS-CoV-2” – ông Lý Huỳnh Trung (38 tuổi, nhân viên Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền), nói.

“Hiện chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng hoạt động do có ca bệnh COVID-19 nên không ít tiểu thương chuyển qua mua rau, củ, quả, thịt, cá, tôm, mực… tại chợ đầu mối Bình Điền. Điều này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao” – ông Trung cho biết.

Hàng ngày, ông Trung cùng các nhân viên của đội tới từng vựa rau, thịt, cá… trong chợ đầu mối Bình Điền để kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ. Đang thời điểm gia tăng ca bệnh COVID-19, không biết ai lành ai mắc nhưng ông Trung và các nhân viên trong đội vẫn hoàn thành tròn trịa công việc. “Nếu lấy lý do sợ nhiễm bệnh COVID-19 để né tránh thì ai sẽ đảm đương nhiệm vụ kiểm tra và giám sát ATTP để đảm bảo rau, cá, thịt… tới tay người dân TP.HCM an toàn. Chúng tôi đã chọn công việc này thì phải làm tròn, làm tốt. Cho dù dịch bệnh COVID-19 cứ lững lờ chung quanh” – ông Trung nói.

“Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền hiện có 21 người nhưng phải đảm nhận lượng công việc rất lớn. Sơ sẩy một chút thì nguy cơ thực phẩm không an toàn đưa vào chợ rất dễ xảy ra” - ông Nguyễn Văn Sắc, Đội trưởng Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền, bày tỏ.

Áp lực công việc và nỗi lo lây nhiễm COVID-19 từng ngày cứ đeo bám tất cả nhân viên trong đội. Có người về nhà không ăn hết chén cơm vì mất ngủ và mỏi mệt. Cũng có người không dám gần gũi gia đình, vợ con vì sợ lây nhiễm nếu chẳng may mắc bệnh. “Gạt bỏ mọi lo lắng, tất cả nhân viên trong Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền dấn thân với công việc đã chọn. Bởi lẽ, nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm giữa mùa dịch COVID-19 thì chúng tôi có lỗi rất lớn với dân TP.HCM” – ông Sắc trải lòng.

Họ đã nói:

Không để dân TP.HCM bận tâm chuyện ăn uống thiếu an toàn

“Dân TP.HCM đang lo lắng dịch bệnh COVID-19. Do vậy, Ban Quản lý ATTP không để dân TP.HCM phải bận tâm thêm chuyện ăn, chuyện uống thiếu an toàn.

Với trách nhiệm được lãnh đạo UBND TP.HCM giao phó, Ban Quản lý ATTP TP.HCM vừa chung tay phòng chống COVID-19, vừa đảm bảo bữa cơm, bữa canh hàng ngày của dân TP.HCM phải ngon, phải ngọt”- PGS-TS PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Box:

Hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm

“Do chợ đầu mối Hóc Môn xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 nên gần 20 nhân viên của Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Hóc Môn phải xét nghiệm tầm soát.

Trong quá trình chờ kết quả, chúng tôi “ăn không ngon, ngủ không yên”. Bởi lẽ nếu dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi vô tình lây nhiễm cho gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp. May mắn là chuyện này không xảy ra.

Hiện chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Khi chợ mở cửa lại, chúng tôi tiếp tục công việc kiểm tra, giám sát để rau, củ, quả, thịt đưa vào chợ luôn đảm bảo an toàn”- Ông VÕ VĂN HÒA, Đội trường Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Hóc Môn.