Lý do Hội An không cách ly 1 khách người Anh

Tối 12-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam trả lời PLO.VN về trường hợp hành khách trên chuyến bay VN0054 đã về nước.

Theo đó, hành khách tên Groman Manthew James Knight (32 tuổi, quốc tịch Anh) đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Ngày 5-3, hành khách này đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà (phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam).

Theo quy định, du khách này phải thực hiện cách ly theo dõi 14 ngày nhưng đến rạng sáng 11-3, du khách đã không còn trên lãnh thổ Việt Nam.

Về trường hợp này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết mặc dù hành khách Groman Manthew James Knight đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19 (chuyến bay VN 0054) nhưng không được thực hiện cách ly.