Mang mùa xuân làng quê vào bệnh viện

Để bệnh nhân bớt nhớ nhà Đây là lần đầu BV Chợ Rẫy thực hiện đường hoa với chủ đề “Đổi mới thái độ, phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường BV văn minh, xanh sạch đẹp”. Đường hoa đã mang mùa xuân ấm áp vào trong BV. Đường hoa được thiết kế mang đậm hình ảnh làng quê yên bình để người thân và bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm nỗi đau do bệnh tật gây ra. Đường hoa còn là sự gắn kết giữa người bệnh và nhân viên y tế. Đường hoa quy tụ gần 30 tiểu cảnh sinh động do các khoa, phòng thiết kế. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu chung hàm chứa niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an. BS NGUYỄN TRÍ THỨC, Giám đốc BV Chợ Rẫy