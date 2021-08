“Dân bỏ về khi biết tiêm vaccine của Sinopharm ở quận 12” là tin giả Ngày 13-8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung “Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết” của một tài khoản có tên T.P. Người này đã đăng kèm một số hình ảnh có không gian được bày bàn ghế trống, không có người ngồi. Thông tin này sau đó được một tài khoản khác có tên LHA chia sẻ lại. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, khẳng định: Hôm nay (13-8), quận 12 không có điểm tiêm vaccine trong cộng đồng, chỉ có điểm tiêm trong bệnh viện. “Mà tiêm trong bệnh viện thì những hình ảnh, nội dung đó là không có, là giả” - ông Đức nói. Đáng chú ý, chủ tịch UBND quận 12 khẳng định hiện quận này chưa triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm, việc tiêm vaccine trên địa bàn quận đang được sắp xếp lịch. Đối với tài khoản đăng tải thông tin không chính xác, ông Đức cho biết quận 12 đã giao cho lực lượng an ninh của công an quận phối hợp với an ninh của Công an TP.HCM để xác minh đối tượng.